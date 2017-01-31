Земля и Луна могут столкнуться примерно через 65 миллиардов лет. Об этом рассказал планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо (США) изданию Forbes .



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Сейчас Луна отдаляется от Земли со скоростью 38 мм в год. На планету и спутник действует приливное ускорение — результат гравитационного взаимодействия гидросферы планеты и спутника. Эти силы замедляют вращение Земли и увеличивают длительность суток на планете.

Однако Барнс считает, что отдаление двух небесных тел может постепенно замедляться. Так происходит из-за того, что планета проходит через ледниковые и межледниковые периоды, которые изменяют площадь мелководных морей. Эти водоемы вносят наибольший вклад в приливное взаимодействие Земли со спутником.

Исследователи могли бы точно замерить предполагаемое снижение скорости отдаления Земли и Луны, используя рефлекторы, оставленные на Луне в ходе миссий «Аполлон» и «Луноход». Однако Барнс утверждает, что эти замеры сейчас не проводятся.

Ученый считает, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока период вращения Земли не сравняется с периодом обращения Луны вокруг Земли. В этот момент Луна перестанет отдаляться и начнет движение по спирали навстречу Земле. Результатом этого станет «захватывающее столкновение» и слияние Луны с Землей.

Специалист считает, что потомкам людей будет крайне сложно стать свидетелями этого момента. По современным прогнозам, систему Земля — Луна примерно через 6 миллиардов лет поглотит Солнце, которое станет красным гигантом и по размерам превысит орбиту Земли. Даже если это событие не уничтожит планету, то с высокой вероятностью сделает ее непригодной для жизни.

«Но если бы кто-то продолжил болтаться здесь в отапливаемом куполе или чем-то похожем, то энергия столкновения Луны с Землей расплавит Землю в океане магмы», — подытожил Барнс.

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