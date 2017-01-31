Инцидент на гродненском химическом предприятии произошел накануне вечером: грузовик зацепил трубу с жидким аммиаком и повредил ее . На место прибыли сотрудники МЧС, которые занимались ликвидацией последствий выброса.

В настоящее время для установления обстоятельств ЧП создана специальная рабочая комиссия .

В результате выброса аммиака никто из рабочих ОАО не пострадал, повышения концентрации аммиака в воздухе на самом заводе и в городе не выявлено .