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МЧС опубликовало видео с места ЧП на "Гродно Азот"

01.02.2017 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент на гродненском химическом предприятии произошел накануне вечером: грузовик зацепил трубу с жидким аммиаком и повредил ее. На место прибыли сотрудники МЧС, которые занимались ликвидацией последствий выброса.

В настоящее время для установления обстоятельств ЧП создана специальная рабочая комиссия.

В результате выброса аммиака никто из рабочих ОАО не пострадал, повышения концентрации аммиака в воздухе на самом заводе и в городе не выявлено.

 
 
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