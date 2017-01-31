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МЧС опубликовало видео с места ЧП на "Гродно Азот"
01.02.2017 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент на гродненском химическом предприятии произошел накануне вечером: грузовик
В настоящее время для установления обстоятельств ЧП
В результате выброса аммиака никто из рабочих ОАО не пострадал,
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Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси опубликовало видео аварии на ОАО "Гродно Азот". Смотрите на видео, как спасатели ликвидировали утечку аммиака из...
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