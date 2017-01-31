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Группа "Сурганова и Оркестр" проведет акустический концерт в Минске

01.02.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
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Кумир эстетов и хедлайнер рок-фестивалей — солнечная группа «Сурганова и Оркестр» приедет в Минск. Акустический концерт пройдет на сцене Дворца профсоюзов 25 мая.


Акустика для группы «Сурганова и Оркестр» — событие редкое. Впервые эта программа была представлена в Москве и Санкт-Петербурге в апреле 2016 года и вызвала настоящий ажиотаж: за несколько недель до концертов не было ни одного свободного билета. Акустика Светланы Сургановой и оркестра пленяет с первых звуков.

Привычные и любимые песни предстают в ином прочтении, более тонком, личном, завораживающем. На сцене непросто музыканты, а единомышленники, дружный творческий коллектив, в котором коллеги понимают друг друга с полутакта. Удивительно, но именно на акустике можно с большей силой ощутить всю гамму чувств, заложенных в песне и транслируемых со сцены.

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Концерты «unplugged» отличаются особой интимностью, по которой публика за несколько лет успела немало истосковаться. Очень разные по настроению и манере подачи песни зазвучат как некое откровение, и, уверены, найдут отклик в сердцах слушателей. 

Большой акустический концерт группы «Сурганова и оркестр» состоится 25 мая во Дворце Профсоюзов. Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты от 45 до 70 руб.

Инфолиния: +375298517706, +375445517706.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Группа "Сурганова и Оркестр" приедет в Минск. Акустический концерт пройдет на сцене Дворца профсоюзов 25 мая.

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