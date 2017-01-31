Чтобы зарегистрироваться безработным и иметь шанс найти хоть какую-то работу, гродненцы приходят занимать очередь в местный центр занятости уже с 4 утра. Объясняют это большим потоком людей и медленной работой биржи труда, рассказывает портал hrodna.life.





22-летний Алексей по специальности электромонтер и автослесарь. В среду, 1 февраля, парень был первым в очереди.

«Уже около года я не могу найти нормальной работы. Как-то приезжал раньше на биржу, дали мне вакансию, но долго там поработать не удалось. Стал искать сам, но ничего хорошего не нашел. Пришлось вернуться в центр занятости. Я приехал вчера в 6.30 и уже даже не становился в очередь — не видел смысла терять столько времени. Но сегодня решил приехать к 4.30, чтобы быть одним из первых. Сейчас я выбирать не буду, рад любой работе».





Дина работу нашла, но пришла в центр занятости, чтобы уточнить некоторые вопросы.

«Я пришла в 5.20 и уже была третьей. Время от времени греюсь в машине. Была днем раньше и тогда работало одно окно примерно на 30 человек, но после жалоб они начали принимать в три окна. Надеюсь, сегодня быстро оформят. А были случаи, что люди занимали очередь утром и уходили в конце рабочего дня незарегистрированными».

Александр без работы с 10 января, в 6.00 он был десятым в очереди.

«Это еще маленькая очередь, а прихожу я в третий раз. Первый раз объяснили, какие документы нужны были, второй раз не так справка была оформлена, а третий раз я уже думаю мне, наконец, дадут работу. Специалисты начинают принимать безработных с 8 утра, приблизительно 30 минут на одного человека. Те, кто придут уже к 7 или 8, попросту не попадут к этому специалисту в кабинет».

Сотрудники центра не верят, что люди занимают очередь к ним так рано. Но отмечают массовый поток людей, которые хотят быстро и сразу зарегистрироваться. Именно из-за этого возникает много спорных ситуаций.

«Многим не нужно трудоустраиваться, а просто нужно зарегистрироваться безработным. Подобная ситуация у нас была и в прошлом году. Чтобы обеспечить работой людей, мы подготовлены: в интернете представлена подробная информация о вакансиях. В самом центре стоят на первом этаже терминалы, на втором этаже компьютеры. У нас работает не один специалист, как многие думают, а несколько. Ведь к нам приходят не только за регистрацией, но также на повторные приемы. У каждого специалиста свой объем безработных, с которыми они работают», — рассказали в центре.





Чтобы зарегистрировать одного безработного у специалиста уходит минимум 30 минут. Сначала человека нужно внести в специальную программу, а также заполнить все его данные.

Проблемы у специалистов иногда возникают с безработными при заполнении графы «стаж», ведь нужно все тщательно проверить. Только после того как безработного зарегистрировали, специалист проводит первичное консультирование и узнает, в каких вакансиях нуждается человек.

На 31 января в Гродненском центре занятости было зарегистрировано 1800 безработных.