В феврале Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома продолжит популярную у минчан акцию "День скидок". Скидки на непродовольственные товары в различных торговых организациях столицы составят от 15 до 20 процентов. Самыми активными днями недели станут среды, именно в эти дни, особенно накануне 23 февраля, в акции примет участие наибольшее количество минских универмагов.

Подробный календарь февральских "Дней скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.