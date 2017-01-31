|
"Дни скидок" в феврале: календарь распродаж в универмагах Минска
01.02.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь
В феврале
Подробный календарь февральских "Дней скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Календарь дней скидок на непродовольственные товары в крупнейших минских универмагах и торговых центрах в феврале 2017 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии