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Начался призыв в армию резервистов: мобилизуют более 400 "партизан"
01.02.2017 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Мобилизация резервистов началась в Беларуси 1 февраля в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщили Sputnik в Министерстве обороны Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Проверка боеготовности армии стартовала в республике 30 января, руководит ею начальник Генерального штаба – первый замминистра обороны Олег Белоконев.
"В течение нескольких суток планируется призвать более 400 военнообязанных из запаса", – сказали в Минобороны.
Там также сообщили, что резервистов направят в одну из механизированных бригад и 231-й артиллерийскую бригаду ВС Беларуси. Призывать "партизан" будут в военных комиссариатах Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей.
При этом в войсках для поступающих военнообязанных продолжается комплектование военной и спецтехникой, которая снимается с длительного хранения.
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Призывать резервистов будут в военных комиссариатах Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей.
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