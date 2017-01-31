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Начался призыв в армию резервистов: мобилизуют более 400 "партизан"

01.02.2017 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев – Sputnik. Мобилизация резервистов началась в Беларуси 1 февраля в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщили Sputnik в Министерстве обороны Беларуси.

Начался призыв в армию резервистов: мобилизуют более 400 "партизан"
© Sputnik / Виктор Толочко
Уровень боеготовности начали проверять в Вооруженных силах РБ

Проверка боеготовности армии стартовала в республике 30 января, руководит ею начальник Генерального штаба – первый замминистра обороны Олег Белоконев.

"В течение нескольких суток планируется призвать более 400 военнообязанных из запаса", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что резервистов направят в одну из механизированных бригад и 231-й артиллерийскую бригаду ВС Беларуси. Призывать "партизан" будут в военных комиссариатах Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей.

При этом в войсках для поступающих военнообязанных продолжается комплектование военной и спецтехникой, которая снимается с длительного хранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Призывать резервистов будут в военных комиссариатах Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей.

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