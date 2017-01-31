МИНСК, 1 фев – Sputnik. Мобилизация резервистов началась в Беларуси 1 февраля в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил, сообщили Sputnik в Министерстве обороны Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Уровень боеготовности начали проверять в Вооруженных силах РБ

Проверка боеготовности армии стартовала в республике 30 января, руководит ею начальник Генерального штаба – первый замминистра обороны Олег Белоконев.

"В течение нескольких суток планируется призвать более 400 военнообязанных из запаса", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что резервистов направят в одну из механизированных бригад и 231-й артиллерийскую бригаду ВС Беларуси. Призывать "партизан" будут в военных комиссариатах Минска, Минской, Витебской и Могилевской областей.

При этом в войсках для поступающих военнообязанных продолжается комплектование военной и спецтехникой, которая снимается с длительного хранения.