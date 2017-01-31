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В Беларуси создадут перечень лиц, которым нельзя играть в казино

01.02.2017 15:25 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси создадут перечень лиц, которым нельзя играть в казино

фото: goldsvet.org

Для ведения перечня «Мониторинговому центру по игорному бизнесу» компетентные органы будут предоставлять доступ к налоговым тайнам.

Вести перечень лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, будет «Мониторинговый центр по игорному бизнесу».

Данная норма содержится в Постановлении Совмина от 30 января 2017 года  № 82. В нем урегулированы  некоторые вопросы, связанные с деятельностью в сфере игорного бизнеса. 

В частности, документ открывает «Мониторинговому центру по игорному бизнесу» доступ через компетентные органы к сведениям, составляющим налоговую тайну. Доступ к такой информации центру необходим для ведения перечня лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

В документе значатся и иные организации, которым компетентные органы могут предоставить сведения, составляющие налоговую тайну. Это ОАО ”Единое расчетное и информационное пространство“(для осуществления расчетов безналичных жилищных субсидий в соответствии с законодательством), и ”Белорусские облачные технологии“(для организации работ по функционированию системы налоговых счетов-фактур по НДС).

 
 
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Для ведения перечня «Мониторинговому центру по игорному бизнесу» компетентные органы будут предоставлять доступ к налоговым тайнам.

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