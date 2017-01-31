Александр Лукашенко третьего февраля проведет «Большой разговор с президентом»: традиционная пресс-конференция для СМИ пройдет в этом году в новом формате.

Как сообщает пресс-служба президента, 3 февраля пройдет встреча президента Беларуси с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ (участие примут интернет-порталы и негосударственные СМИ в том числе). Мероприятие будет называться «Большой разговор с президентом».

По информации пресс-службы, принимать участие во встрече будут также многочисленные эксперты: политологи, экономисты, представители различных партий, конфессий и общественных объединений.

Прямая трансляция выступления президента будет вестись по по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому Национальному каналу Белорусского радио, она начнется в 10.00 в пятницу 3 февраля.