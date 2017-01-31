Беспричинная потеря зубов в возрасте до 65 лет может быть признаком серьезных заболеваний. Научная работа об этом опубликована в журнале Periodontology 2000 , кратко об исследовании сообщает сайт Международного фонда стоматологического здоровья.



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Ученые из США обобщили результаты нескольких масштабных исследований, которые проводились в Финляндии, Китае, США, России и других странах. Эксперты соотносили с возрастом случаи «беспричинной» потери зубов, которая происходила не из-за травмы или недостаточно тщательного ухода за полостью рта.

Исследователи сделали вывод, что риск ранней смерти особенно высок у людей, которые потеряли пять или более зубов в возрасте до 65 лет. Такие люди чаще страдают от серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и остеопороз. Те же, кому удалось сохранить все зубы до 74 лет, имеют более высокую вероятность дожить до ста лет.

Исследователи предположили, что потеря зубов тесно связана с «напряжением» в течение всей жизни человека. Это понятие включает в себя социальные, эмоциональные, экономические и образовательные нагрузки, а также проблемы со здоровьем, включая хронические заболевания, генетические условия, качество питания и образ жизни.