﻿﻿ Из-за дисквалификации российской легкоатлетки белоруска может получить медаль ЧМ-2011. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Из-за дисквалификации российской легкоатлетки белоруска может получить медаль ЧМ-2011

01.02.2017 15:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики. Отсчет дисквалификации спортсменки начинается с 17 декабря 2016 года.


Ольга Кучеренко. Фото: Reuters

Также аннулированы все результаты спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года (даты забора положительной пробы на 13-м чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском Тэгу), где Ольга Кучеренко завоевала серебряную награду (6,77 м). Чемпионкой тогда стала американка Бриттни Риз (6,82), бронзовой медалисткой — Инета Радевича из Латвии (6,76), а четвертое место заняла белоруска Анастасия Мирончик Иванова (6,74). Причем тогда белоруске удался хороший прыжок, в район 6,90 м, однако из-за касания песка волосами судьи зафиксировали более низкий результат.


Анастасия Мирончик-Иванова. Фото: Дмитрий Москвин

По идее, после дисквалификации россиянки в случае пересмотра результатов ЧМ-2011 белоруска может рассчитывать на бронзу. Правда, в ноябре 2016-го было объявлено, что в результате перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2012, где Мирончик-Иванова заняла 7-е место, в ее анализах обнаружен запрещенный дегидрохлорметилтестостерон (туринабол). И этот факт может подвигнуть антидопинговые службы к перепроверке пробы белоруски с ЧМ-2011. К тому же с учетом допинг-прокола белоруски на Играх-2012, в Международной федерации легкой атлетики при пересмотре результатов ЧМ-2011 могут вообще не перераспределять медали мирового форума.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко меняет формат: вместо пресс-конференции - разговор с президентом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика