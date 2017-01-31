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Из-за дисквалификации российской легкоатлетки белоруска может получить медаль ЧМ-2011
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, сообщает официальный
Также аннулированы все результаты спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года (даты забора положительной пробы на 13-м чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском Тэгу), где Ольга Кучеренко завоевала серебряную награду (6,77 м). Чемпионкой тогда стала американка Бриттни Риз (6,82), бронзовой медалисткой — Инета Радевича из Латвии (6,76), а четвертое место заняла белоруска Анастасия Мирончик Иванова (6,74). Причем тогда белоруске удался хороший прыжок, в район 6,90 м, однако из-за касания песка волосами судьи зафиксировали более низкий результат.
По идее, после дисквалификации россиянки в случае пересмотра результатов ЧМ-2011 белоруска может рассчитывать на бронзу. Правда, в ноябре 2016-го было
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко.
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