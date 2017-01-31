Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики. Отсчет дисквалификации спортсменки начинается с 17 декабря 2016 года.



Ольга Кучеренко. Фото: Reuters

Также аннулированы все результаты спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года (даты забора положительной пробы на 13-м чемпионате мира по легкой атлетике в южнокорейском Тэгу), где Ольга Кучеренко завоевала серебряную награду (6,77 м). Чемпионкой тогда стала американка Бриттни Риз (6,82), бронзовой медалисткой — Инета Радевича из Латвии (6,76), а четвертое место заняла белоруска Анастасия Мирончик Иванова (6,74). Причем тогда белоруске удался хороший прыжок, в район 6,90 м, однако из-за касания песка волосами судьи зафиксировали более низкий результат.



Анастасия Мирончик-Иванова. Фото: Дмитрий Москвин

По идее, после дисквалификации россиянки в случае пересмотра результатов ЧМ-2011 белоруска может рассчитывать на бронзу. Правда, в ноябре 2016-го было объявлено , что в результате перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2012, где Мирончик-Иванова заняла 7-е место, в ее анализах обнаружен запрещенный дегидрохлорметилтестостерон (туринабол). И этот факт может подвигнуть антидопинговые службы к перепроверке пробы белоруски с ЧМ-2011. К тому же с учетом допинг-прокола белоруски на Играх-2012, в Международной федерации легкой атлетики при пересмотре результатов ЧМ-2011 могут вообще не перераспределять медали мирового форума.