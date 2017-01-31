﻿ Очередники за два дня разобрали кредиты Белагропромбанка под 13,5%. 21.by
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Очередники за два дня разобрали кредиты Белагропромбанка под 13,5%

01.02.2017 16:18 — Разное | Tut.by  
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Два дня назад, 30 января, Белагропромбанк начал выдачу кредитов для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых. Общая сумма средств, которую банк выделил под кредиты, была такая же, как и в прошлом году, — 10 миллионов рублей. Половина этого лимита — 5 миллионов рублей — была исчерпана за два дня. Вторую «приберегли» для воинов-интернационалистов.

В банке рассказали, что к кредиту у нуждающихся был повышенный интерес. В прошлом году, напомним, 10 миллионов (тогда давали под 17% годовых) разобрали за три месяца. Сейчас 5 миллионов — за два дня.

Получить оперативный комментарий о том, почему так быстро удалось «раздать» кредит, пока не удалось.

Еще пять миллионов рублей Белагропромбанк оставил для удовлетворения первоочередного права на получение этого кредита ветеранам боевых действий на территории других государств из числа категорий граждан, предусмотренных в пунктах 1−3 части первой статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах».

В банке пояснили: если после реализации первоочередного права воинов-интернационалистов останутся средства, их направят на кредитование обычных нуждающихся.

Очередники, которым не достался кредит Белагропромбанка, могут ждать аналогичный в Беларусбанке. Там должны будут в этом году «раздать» 20 миллионов: 10 — интернационалистам, остальное — рядовым очередникам. Когда дешевые кредиты начнет выдавать Беларусбанк, пока не известно.

Напомним, что дешевые кредиты предоставляются только на строительство жилья на условиях долевого участия или на строительство в доме организации граждан-застройщиков (ЖСК, ЖСПК).

 
 
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5 миллионов рублей банк оставил для воинов-интернационалистов, которые имеют на это первоочередное право.

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