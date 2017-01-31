10 февраля в кинотеатре «Москва» пройдет «Ночь кино» — показ трех долгожданных киноновинок за одну ночь: «Обитель зла: Последняя глава», «Джон Уик 2», «Лего Фильм: Бэтмен».
В перерывах между фильмами зрителей ждет развлекательная программа: музыка, DJ, фотозона, стенд-ап комики, бар, светодиодное шоу и розыгрыши призов.
Откроет ночной киномарафон экшн с Киану Ривзом в главной роли «Джон Уик 2» — продолжение хита о неприкаянном бывшем киллере, который вновь вынужден взять в руки оружие, чтобы бросить вызов самому опасному убийце в мире.
Продожится киноночь анимационной комедией «Лего Фильм: Бэтмен». История очередного спасения Готэма, разыгранная игрушками Lego. В Готэме грядут большие перемены. И если Бэтмен хочет помешать Джокеру захватить власть, то ему придется отказаться от образа одинокого мстителя и попробовать сработаться со своими союзниками.
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Завершит мероприятие «Обитель зла: Последняя глава» Пола У. С. Андерсона — финальная серия зомби-франшизы с Миллой Йовович в главной роли. Элис предстоит отправиться в Улей — туда, откуда все начиналось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, но встреча с Красной Королевой может изменить все и поставить финальную точку в этой борьбе.
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