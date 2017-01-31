10 февраля в кинотеатре «Москва» пройдет « Ночь кино » — показ трех долгожданных киноновинок за одну ночь: «Обитель зла: Последняя глава», «Джон Уик 2», «Лего Фильм: Бэтмен».





В перерывах между фильмами зрителей ждет развлекательная программа: музыка, DJ, фотозона, стенд-ап комики, бар, светодиодное шоу и розыгрыши призов.

Откроет ночной киномарафон экшн с Киану Ривзом в главной роли « Джон Уик 2 » — продолжение хита о неприкаянном бывшем киллере, который вновь вынужден взять в руки оружие, чтобы бросить вызов самому опасному убийце в мире.

Продожится киноночь анимационной комедией « Лего Фильм: Бэтмен ». История очередного спасения Готэма, разыгранная игрушками Lego. В Готэме грядут большие перемены. И если Бэтмен хочет помешать Джокеру захватить власть, то ему придется отказаться от образа одинокого мстителя и попробовать сработаться со своими союзниками.

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Завершит мероприятие « Обитель зла: Последняя глава » Пола У. С. Андерсона — финальная серия зомби-франшизы с Миллой Йовович в главной роли. Элис предстоит отправиться в Улей — туда, откуда все начиналось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, но встреча с Красной Королевой может изменить все и поставить финальную точку в этой борьбе.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Начало мероприятия: 10 февраля в 23:00 Окончание мероприятия: 11 февраля в 6:00 Стоимость билета на всю ночь: 15,00 р. Справки по телефону: +375 17 203−14−48. Купить билет