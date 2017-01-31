МИНСК, 1 фев — Sputnik. В Беларуси некому встретить День Сурка, поэтому время наступления весны чаще всего определяют по другим народным приметам и ориентируются на прогнозы синоптиков.



© Sputnik / Марина Серебрякова Орнитолог: перелетные птицы пока не спешат возвращаться в Беларусь

Как сообщили Sputnik в среду в Минском зоопарке, обитатели Минского зоопарка, которые могли бы предсказать время наступления весны, не впадают в зимнюю спячку.

"В нашем зоопарке сурков нет, а луговые собачки и ежи, которые обитают у нас, в зимнюю спячку не залегают. Они живут в теплых вольерах, в зимнее время получают много корма, поэтому у них нет необходимости залегать в спячку", — уточнили сотрудники зоопарка.

Вместе с тем там пошутили, что в качестве сурка-предсказателя может выступить долгожитель Минского зоопарка — медведь Тристан, который залегает в спячку.

Эксперты, знакомые с историй Минского зоопарка рассказали, что более 10 лет среди его обитателей была пара байбаков, но и те в начале февраля крепко спали в своих норах. "Проснуться в начале февраля в белорусском климате для ленивого байбака, это нереально. Так что и в те годы никто День Сурка не встречал. В отличие от американских сурков, белорусские крепко спали 2 февраля", — отметили собеседники агентства.

Они также пояснили, почему сурки редко содержатся в зоопарках — они совершенно неинтересны для посетителей. "Полгода спят и еще полгода сидят в своих домиках", — сказали собеседники агентства.



© flickr.com/ Anthony Quintano Знаменитый лесной сурок Фил из города Панксатони в Пенсильвании

В свою очередь белорусские зоологи рассказали, что в дикой природе в Беларуси теплолюбивые сурки не встречаются.

"На юге республики обитает небольшая колония пятнистых сусликов, которых можно считать дальними родственниками байбаков. Но эти сони не проснуться в начале февраля, чтобы отметить День Сурка", — сказали зоологи.



© AP/ Сергей Гриц Дикие звери и птицы: зима в белорусском лесу 16

Вместе с тем ученые не исключили, что потепление климата может когда-нибудь привести к тому, что сурки начнут миграцию на территорию Беларуси.

Культурологи отметили, что "определять время наступления весны по поведению животных не является белорусской народной традицией. Есть достаточно большое количество своих примет, по которым предсказывали погоду.

По их словам, сохранилась примета время наступления весны определя по погоду в Рождественскую ночь.

"Если в эту ночь поднимается сильная метель, можно ждать раннюю весну", — сказали собеседники агентства.

День Сурка (Groundhog Day), ежегодно отмечаемый 2 февраля, — одна из популярных традиций в США. Считается, что если в этот день сурок проснется и испугается, увидев свою тень, то зима продлится еще шесть недель, а если не испугается — то наступит ранняя весна.