С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в феврале 2017 года.





Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения (км/ч) 01.02 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 02.02 проспект Победителей с улицей Гвардейской улица Притыцкого, д. 60, корп.5 60 60 03.02 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Колесникова, 32 60 60 04.02 проспект Независимости, д.99 улица Брыля, д.21 60 60 05.02 проспект Партизанский, д.147 улица Колесникова, 25 60 60 06.02 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 07.02 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 08.02 проспект Победителей с улицей Гвардейской улица Притыцкого, д. 60, корп.5 60 60 09.02 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Колесникова, 32 60 60 10.02 проспект Независимости, д.99 улица Брыля, д.21 60 60 11.02 проспект Партизанский, д.147 улица Колесникова, 25 60 60 12.02 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 13.02 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 14.02 проспект Победителей с улицей Гвардейской улица Притыцкого, д. 60, корп.5 60 60 15.02 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Колесникова, 32 60 60 16.02 проспект Независимости, д.99 улица Брыля, д.21 60 60 17.02 проспект Партизанский, д.147 улица Колесникова, 25 60 60 18.02 пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 19.02 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 20.02 проспект Победителей с улицей Гвардейской улица Притыцкого, д. 60, корп.5 60 60 21.02 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Колесникова, 32 60 60 22.02 проспект Независимости, д.99 улица Брыля, д.21 60 60 23.02 проспект Партизанский, д.147 улица Колесникова, 25 60 60 24.02. пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской улица Притыцкого, д.106 80 60 25.02 проспект Независимости, д.156 проспект Пушкина, 70а 80 60 26.02 проспект Победителей с улицей Гвардейской улица Притыцкого, д. 60, корп.5 60 60 27.02 улица Кальварийская, д. 58 к.1 улица Колесникова, 32 60 60 28.02 проспект Независимости, д.99 улица Брыля, д.21 60 60

Также мобильные датчики контроля скорости продолжат работать на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам января камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто.

Новая камера скорости появится в этом месяце на улице Ташкентской (мост через Свислочь). Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Это мобильный датчик будет контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.