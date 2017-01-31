﻿ В ГАИ рассказали, где в феврале будут работать мобильные камеры фотофиксации. 21.by
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В ГАИ рассказали, где в феврале будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.02.2017 16:36 — Разное | Tut.by  
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С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в феврале 2017 года.


Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата

Контролируемое направление

Скоростные ограничения (км/ч)

01.02

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

02.02

проспект Победителей с улицей Гвардейской

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

60

60

03.02

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Колесникова, 32

60

60

04.02

проспект Независимости, д.99

улица Брыля, д.21

60

60

05.02

проспект Партизанский, д.147

улица Колесникова, 25

60

60

06.02

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

07.02

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

08.02

проспект Победителей с улицей Гвардейской

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

60

60

09.02

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Колесникова, 32

60

60

10.02

проспект Независимости, д.99

улица Брыля, д.21

60

60

11.02

проспект Партизанский, д.147

улица Колесникова, 25

60

60

12.02

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

13.02

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

14.02

проспект Победителей с улицей Гвардейской

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

60

60

15.02

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Колесникова, 32

60

60

16.02

проспект Независимости, д.99

улица Брыля, д.21

60

60

17.02

проспект Партизанский, д.147

улица Колесникова, 25

60

60

18.02

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

19.02

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

20.02

проспект Победителей с улицей Гвардейской

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

60

60

21.02

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Колесникова, 32

60

60

22.02

проспект Независимости, д.99

улица Брыля, д.21

60

60

23.02

проспект Партизанский, д.147

улица Колесникова, 25

60

60

24.02.

пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской

улица Притыцкого, д.106

80

60

25.02

проспект Независимости, д.156

проспект Пушкина, 70а

80

60

26.02

проспект Победителей с улицей Гвардейской

улица Притыцкого, д. 60, корп.5

60

60

27.02

улица Кальварийская, д. 58 к.1

улица Колесникова, 32

60

60

28.02

проспект Независимости, д.99

улица Брыля, д.21

60

60

Также мобильные датчики контроля скорости продолжат работать на двух аварийно опасных участках проспекта Независимости: по четным числам января камера скорости будет установлена на проспекте Независимости, 156, около развязки с МКАД, а по нечетным — на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Ограничения скорости на обоих участках — 80 км/ч как для легковых, так и для грузовых авто.

Новая камера скорости появится в этом месяце на улице Ташкентской (мост через Свислочь). Скорость на этом участке дороги ограничена 60 км/ч. Это мобильный датчик будет контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 33-го километра внешнего кольца и 22-го километра внутреннего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
Ссылка на источник 46
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Мобильные датчики контроля скорости будут установлены на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

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