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Из-за боевых действий прекращена подача воды в Донецк

01.02.2017 16:45 — Разное | Ежедневник  
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Из-за боевых действий прекращена подача воды в Донецк

Из-за повреждения в результате обстрелов фильтрованной станции полностью прекращена подача воды в Донецк.

Жители Донецка, Ясиноватой и отдельных районов Макеевки остались без воды в результате повреждения Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Об этом в среду, 1 февраля, сообщило коммунальное предприятие "Вода Донбасса".

"Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", - говорится в сообщении.    

Позднее агентство "Интерфакс" передало, что без воды остались также жители города Ясиноватая. "Прямым попаданием поврежден насос Верхнекальмиусской фильтровальной станции, подача воды в Ясиноватую остановлена, создан оперативный штаб по решению этой проблемы", - цитирует агентство представителя самопровозглашенной администрации Ясиноватского района, находящегося под контролем так называемой "Донецкой народной республики".

 
 
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Из-за повреждения в результате обстрелов фильтрованной станции полностью прекращена подача воды в Донецк.

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