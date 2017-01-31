Очередной спор России и Беларуси по поводу цен на энергоносители и освещение этого спора в российских СМИ в студии радио Sputnik Беларусь обсудили политолог Александр Шпаковский и экономист Вячеслав Ярошевич.

Директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский отметил, что к спору России и Беларуси по вопросу цен на энергоносители соответствующим образом была подключена система российских СМИ, замкнутая на руководство страны.

"Создается определенный информационный фон для переговоров с тем, чтобы побудить Беларусь занять более мягкую позицию или отступить от своих требований в пользу того, что предлагает нам российская сторона, то есть оставить все как есть и погасить задолженность в 550 миллионов долларов", — сказал Шпаковский.



© Sputnik / Виктор Толочко Минский взгляд на ЕАЭС: кто кого субсидирует?

По словам эксперта, в этой связи непонятно, кто и как будет возмещать убытки, связанные с тем фактом, что Беларусь в прошлом году недополучила 20% от заявленных объемов российской нефти для переработки. Это порядка 250-ти миллионов долларов упущенной выгоды.

"С этим я связываю серию российских передач о Беларуси и внимание к нашей стране на российских телеканалах. Транслируется информация несколько искаженная. К примеру, так называемые лагеря для беженцев из Сирии, Ливии и Ближнего Востока, которые будут размещаться на территории нашей страны", — отметил эксперт.

Шпаковский напомнил, что белорусским МИДом было дано официальное разъяснение и направлены соответствующие документы в российский МИД, пограничные, таможенные службы и ФСБ о том, что создаются не лагеря для беженцев, а пункты временного содержания нарушителей госграницы, граждан третьих стран, которые пытаются через Россию и Беларусь попасть в Евросоюз.

Заведующий кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич считает, что в нынешнем белорусско-российском споре по поводу цен на энергоносители речь идет о чьих-то конкретных экономических упущенных выгодах.

"Речь о конкретных бизнесменах и их лобби в правительстве. Обидно то, что это негативно сказывается на общественном мнении и восприятии межгосударственных отношений, Союзного государства и евразийской интеграции", — отметил Ярошевич.

Эксперты сошлись во мнении о том, что белорусским дипломатам, экспертам, ученым и журналистам нужно активнее работать, в том числе и в информационном пространстве соседней страны.

Если тактическая цель Беларуси заключается в том, чтобы получить скидку на газ, но стратегическая цель другая, это построение конкурентоспособного интеграционного образования, в котором Беларусь будет иметь свое "место под солнцем", сказал Шпаковский.

Беседу с политологом Александром Шпаковским и экономистом Вячеславом Ярошевичем о споре России и Беларуси по поводу цен на энергоносители и освещении этого спора в российских СМИ слушайте на радио Sputnik Беларусь.