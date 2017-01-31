Проект прокачки для Беларуси нефти через трубопровод "Одесса-Броды" и переориентация белорусских грузов на российские порты стали одними из самых острых вопросов среди тем, которые были подняты в ходе видеомоста Минск — Киев в МПЦ Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Мнение: Минск мог бы стать местом обмена пленных в украинском конфликте

"Альтернативная нефть нам нужна и важна, но не для замещения российской — ее вообще нецелесообразно замещать с точки зрения объемов и цены. Можно привезти, но что мы с ней сделаем?" — задал вопрос глава кафедры финансов МИТСО Вячеслав Ярошевич, принимающий участие в видеомосте с белорусской стороны.

Он отметил, что роль Украины надо рассматривать больше с точки зрения диверсификации транспортных возможностей.

"Это морской транспорт. Есть возможности выхода белорусских компаний на альтернативные маршруты своих поставок — и нефтепродуктов, и удобрений. В Украине уже идет политическая стабилизация, и белорусы должны этим воспользоваться", — считает финансист.

Участники круглого стола вспомнили и о том, что РЖД предложила Беларуси скидку в 25% на транспортировку нефтепродуктов до российских портов на Балтике. Сможет ли Украина конкурировать с этим предложением, прозвучал вопрос в Минске.

"Результаты работы украинской железной дороги за 2016 год удручающие, больше всего падает грузовой транзит. Исходя из этого можно сказать, что любой вопрос скидок будет очень болезненный, УкрЖД имеет большие обязательства по евробондам, поэтому предоставление скидок сомнительно", — сказал в ответ на это сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Он подчеркнул, что Беларуси повезло, так как проект "Шелковый путь" пройдет через ее территорию.

Говоря о проекте с прокачкой нефти через "Одесса-Броды", Марунич предложил вспомнить прежний опыт.

"Опыт 2012 года был просто скандальным. И сейчас говорить о возобновлении будет проблемно, тем более при неразрешенном конфликте. Там до сих пор суд идет", — сказал он.

Украинские аналитики были настроены на то, что Минск и Киев останутся крупными торговыми партнерами, но сальдо внешней торговли надо выравнивать.

"Мы надеемся, что это будет не только игра в одни ворота", — подчеркнул Марунич.

Полную версию видеомоста смотрите на видео из МПЦ Sputnik.