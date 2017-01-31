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Девять человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве

01.02.2017 16:54 — Разное | Tut.by  
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Девять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей на Варшавском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.


Фото: «Подольский Водитель», vk.com

«Столкновение автомобиля марки Toyota и УАЗ произошло на Варшавском шоссе возле деревни Коротыгино, после чего одна из машин загорелась. В Toyota погибли пять человек и трое пострадали, в сгоревшем УАЗе — погибли четверо (граждане Киргизии)», — сказал собеседник агентства.

Раненых забирает в больницу санитарный вертолет. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС.

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Видео: РЕН ТВ

Спасатели потушили машину, загоревшуюся во время ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Горение было быстро ликвидировано. Спасатели деблокировали одного из пострадавших, поскольку самостоятельно он не мог выбраться из машины», — сказали в столичном главке МЧС.

Движение транспорта по Варшавскому шоссе временно перекрыто.

 
 
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После столкновения одна из машин загорелась.

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