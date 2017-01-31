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Девять человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
Девять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей на Варшавском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
«Столкновение автомобиля марки Toyota и УАЗ произошло на Варшавском шоссе возле деревни Коротыгино, после чего одна из машин загорелась. В Toyota погибли пять человек и трое пострадали, в сгоревшем УАЗе — погибли четверо (граждане Киргизии)», — сказал собеседник агентства.
Раненых забирает в больницу санитарный вертолет. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС.
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Спасатели потушили машину, загоревшуюся во время ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
«Горение было быстро ликвидировано. Спасатели деблокировали одного из пострадавших, поскольку самостоятельно он не мог выбраться из машины», — сказали в столичном главке МЧС.
Движение транспорта по Варшавскому шоссе временно перекрыто.
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После столкновения одна из машин загорелась.
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