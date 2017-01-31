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Минское "Динамо" играет в гостях с "Автомобилистом". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо», одержавшее четыре победы подряд, постарается продолжить серию в Екатеринбурге, где играет с местным «Автомобилистом».
Минчане уже практически гарантировали себе выход в плей-офф, а вот команда Владимира Крикунова ведет отчаянную борьбу за место в топ-8 Восточной конференции.
Неделю назад эти команды встречались в Минске. Тогда со счетом 5:4 в овертайме выиграли хоккеисты «Динамо».
«Автомобилист»: Сохатский (Лисутин); Кивисте — Мегалинский (А), Гареев — Коукал — Михнов (К); Василевский — Чайковски, Чистов — Тичар — Голышев; Андерс — Тимашов, Чесалин — Торченюк — Симаков (А); Журавлев — Щемеров, Губин — Романов — Ивашов.
«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Шинкевич, Дрозд — Стась — Павлович (К); Готовец — Граборенко, Палушай — Эллисон — Петтерссон; Лисовец — Коробов, Клинкхаммер (А) — С. Костицын (А) — Матерухин; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.
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Минское "Динамо", одержавшее четыре победы подряд, постарается продолжить серию в Екатеринбурге, где играет с местным "Автомобилистом".
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