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Минское "Динамо" играет в гостях с "Автомобилистом". Мультимедийный онлайн TUT!

01.02.2017 16:52 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо», одержавшее четыре победы подряд, постарается продолжить серию в Екатеринбурге, где играет с местным «Автомобилистом».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане уже практически гарантировали себе выход в плей-офф, а вот команда Владимира Крикунова ведет отчаянную борьбу за место в топ-8 Восточной конференции.

Неделю назад эти команды встречались в Минске. Тогда со счетом 5:4 в овертайме выиграли хоккеисты «Динамо».

«Автомобилист»: Сохатский (Лисутин); Кивисте — Мегалинский (А), Гареев — Коукал — Михнов (К); Василевский — Чайковски, Чистов — Тичар — Голышев; Андерс — Тимашов, Чесалин — Торченюк — Симаков (А); Журавлев — Щемеров, Губин — Романов — Ивашов.

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Шинкевич, Дрозд — Стась — Павлович (К); Готовец — Граборенко, Палушай — Эллисон — Петтерссон; Лисовец — Коробов, Клинкхаммер (А) — С. Костицын (А) — Матерухин; Кулаков — Ковыршин — Степанов; Карабань.

  

«Автомобилист»
  0−0  

«Динамо-Минск»
 
 

 

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн встречи.

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Теги: Минск
 
 
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