Главный тренер национальной команды Беларуси Дэйв Льюис вызвал в расположение сборной 30 хоккеистов, которые будут готовиться к предстоящему международному турниру в Словакии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.



Фото: iihfworlds2016.com

Вратари: Александр Осипков («U20», эстралига), Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Максим Малютин (ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига).

Защитники: Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич (все — ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Роман Достанко, Илья Сушко (оба — ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Дмитрий Заламай (ХК «Гомель», экстралига), Егор Иванов (ХК «Могилев», экстралига), Илья Казнадей (ХК «Неман» Гродно, экстралига), Никита Устиненко (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Кирилл Чайка («U20», экстралига).

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все — ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Павел Развадовский, Виктор Туркин (все — ХК «Юность-Минск», экстралига), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба — ХК «Неман» Гродно, экстралига), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига).

В числе вызванных в тренировочный лагерь, который откроется в понедельник, 6 февраля, 7 игроков молодежной (U20) сборной Беларуси, в минувшем декабре завоевавших путевку в элитный дивизион чемпионата мира-2017/18. Это голкипер Осипков, защитники Воробей, Илья Сушко, Чайка, нападающие Астанков, Белевич, Васильчук.

С 6 по 9 февраля сборная Беларуси проведет тренировки в Минске, после чего отправится в Словакию для участия в международном турнире. Соперниками белорусов станут сборные Словакии, Швейцарии и России:

10 февраля, в пятницу (16.30 по минскому времени) команда Беларуси сыграет со Швейцарией, а Словакия сразится с олимпийской сборной России (20.00).

11 февраля, в субботу, пройдут стыковые поединки. Проигравшие в первый день оспорят 3-е место, победители сразятся за 1-е места. Матч с участием сборной Словакии в любом случае состоится в 20.00, другой поединок — в 16.30.

Турнир в Словакии станет одним из этапов подготовки белорусских хоккеистов к майскому чемпионату мира.

Кроме того, с 7 по 29 апреля белорусы проведут 8 матчей Европейского хоккейного вызова.

7−8 апреля. Латвия — Беларусь (2 игры)

14−15 апреля. Беларусь — Германия (2 игры)

21−22 апреля. Беларусь — Швеция (2 игры)

28−29 апреля. — Франция — Беларусь (2 игры).

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.