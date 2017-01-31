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Угнанную 4 года назад в Беларуси машину Toyota нашли в Казахстане

01.02.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев – Sputnik. Угнанный четыре года назад в Беларуси автомобиль Toyota был обнаружен на севере Казахстана, сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

Угнанную 4 года назад в Беларуси машину Toyota нашли в Казахстане
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
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Сообщается, что краденую машину, находящуюся в базе Интерпола, правоохранители выявили с помощью магнитно-оптического аппаратного комплекса "Регуло 7505", который позволяет определить перебитые вин-коды на машинах, поддельные водительские удостоверения и техпаспорта.

"Автомашина Toyota, которую житель Петропавловска пытался поставить на учет, была угнана в 2012 году в Беларуси", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что автомобиль у владельца был изъят и помещен на штрафную стоянку.

В настоящее время сотрудники департамента проводят по факту разбирательство.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Автомобиль у жителя города Петропавловска изъяли и поместили на штрафстоянку, по факту проводится разбирательство.

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