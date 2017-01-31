Сольный концерт резидента шоу Stand Up на ТНТ Ивана Абрамова впервые пройдет в Беларуси. Стенд-ап-комик выступит с программой « Для фортепиано с гитарой » в конгресс-холл «Минск» 26 февраля и в ДК Железнодорожников (Гомель) 25 февраля.





Коллеги называют Ивана самым интеллектуальным и воспитанным участником проекта. Артист окончил МГИМО, свободно говорит на двух иностранных языках и выходит на сцену исключительно в пиджаке и рубашке. Сам комик часто шутит, что является «Единственным резидентом Stand Up, который закончил МГИМО и единственным выпускником МГИМО, работающим в Stand Up». При этом Абрамов старается соответствовать своему престижному высшему образованию — его юмор всегда дипломатичен и тонок.

Иван единственный в своем роде представитель такого жанра, как музыкальный cтендап. Обладая музыкальным образованием, во время выступлений он периодически аккомпанирует себе на синтезаторе. Пожалуй, Абрамов один из немногих людей, который может органично совмещать две такие разные вещи, как музыка и юмор.

Как и большинство современных юмористов, Иван начинал свою карьеру в КВН. Хотя «начинал», возможно, прозвучит слишком скромно. Команда «Парапапарам», капитаном которой являлся Абрамов, на протяжении нескольких сезонов попадала в финал Высшей Лиги КВН. За это время Ивану удалось разыграть совместную сцену с Владимиром Познером и даже получить личное приглашение на работу от Константина Эрнста.

О мотивах выбора проекта Иван отвечает, что «В стендапе мне нравится то, что можно свободно говорить, не ограничиваясь заданной другими темой, говорить о том, что волнует конкретно тебя. Кроме того, стендап позволяет и смеяться, и нести разумное, доброе, вечное. Это самое кайфовое в жанре».

Сольный концерт Ивана Абрамова пройдет 26 февраля в Конгресс-Холл «Минске» и 25 февраля ДК Железнодорожников города Гомель.

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