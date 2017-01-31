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МИД Польши расторг договор с Белсатом

01.02.2017 17:39 — Разное | БДГ  
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МИД Польши расторг контракт с телеканалом "Белсат", однако в 2017 году финансирование еще не прекращается.
 
"Мы готовы обсудить с опытной командой Белсата, как изменить это медиа, чтобы найти подходящего донора... Существующий договор МИД Польши и Польского телевидения о создании Белсата уже расторгнут", - написал госсекретарь МИД Польши Марек Зюлковский в статье на сайте газеты Rzeczpospolita.
 
По словам польского чиновника, с 2007 по 2015 год помощь МИД Польши выделил Белсату 157 миллионов злотых, что составляет почти треть от общего объема помощи всем белорусским проектам (более 500 миллионов злотых).
 
Эта новость не стала открытием для директора телеканала Белсат Агнешки Ромашевской, потому что соответствующий документ МИД Польши издал еще 30 декабря 2016 года: 
 
"Белсат был создан в рамках TVP как часть Польского общественного телевидения, а МИД выступал в качестве спонсора. Согласно с правилами, МИД может прекратить действие договора за полгода, но она продолжает быть обязательным для сторон до конца календарного года. Если кратко, то МИД прекращает финансирование Белсату с 2018 года".
 
Сейчас Белсат финансирует польское телевидение, у которого "тоже нет денег - у них не меньшие проблемы, чем у нас", - подчеркнула Агнешка Рымашевска-Гузы.
 
Информация о сокращении финансирования телеканала на две трети появилась в публичном пространстве еще 15 декабря 2016 года.
 
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил: решение практически принято, журналистам предложат перейти на телеканал TVP Polonia, который должен появиться в кабельной сети Беларуси.
 
Директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы назвала это "ликвидацией телеканала".
 
Информация о преобразованиях "Белсата" появилась сразу после визита в Минск главы Сената Польши Станислава Карчевского.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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МИД Польши расторг контракт с телеканалом Белсат, однако в 2017 году финансирование еще не прекращается.  

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