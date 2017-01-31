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"А я что, утекал от вас?" Пьяный водитель Jeep после "литра на двоих" пытался уйти от погони ГАИ

01.02.2017 17:51 — Разное | Tut.by  
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30 января, около 17.00, на трассе М6 Минск — Гродно возле поворота на Скидель инспектор ГАИ подал водителю Jeep черного цвета сигнал об остановке, однако тот требование проигнорировал и попытался скрыться.

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— Этот автомобиль уже был знаком сотруднику ГАИ. Ранее этот же инспектор уже останавливал внедорожник. Его владелец несколько лет назад был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Срок лишения вышел, однако водитель удостоверение не восстановил и ездил без него, — рассказали в ГАИ Гродно.

Погоня была непродолжительной. Jeep съехал с трассы на прилегающую дорогу, после чего свернул на автостанцию, где и был задержан. Медицинское освидетельствование выявило у водителя 2,81 промилле алкоголя.

Мужчина пояснил, что вместе с другом выпил «литр на двоих» у себя дома, после чего решили поехать за добавкой.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Инцидент произошел 30 января, около 17.00, на трассе М6 Минск - Гродно.

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