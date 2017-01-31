30 января, около 17.00, на трассе М6 Минск — Гродно возле поворота на Скидель инспектор ГАИ подал водителю Jeep черного цвета сигнал об остановке, однако тот требование проигнорировал и попытался скрыться.

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— Этот автомобиль уже был знаком сотруднику ГАИ. Ранее этот же инспектор уже останавливал внедорожник. Его владелец несколько лет назад был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Срок лишения вышел, однако водитель удостоверение не восстановил и ездил без него, — рассказали в ГАИ Гродно.

Погоня была непродолжительной. Jeep съехал с трассы на прилегающую дорогу, после чего свернул на автостанцию, где и был задержан. Медицинское освидетельствование выявило у водителя 2,81 промилле алкоголя.

Мужчина пояснил, что вместе с другом выпил «литр на двоих» у себя дома, после чего решили поехать за добавкой.