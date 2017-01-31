Если у человека есть какие-либо наброски, которые он мечтает издать большим тиражом, то в Беларуси это сделать не так-то просто, — к такому выводу в своем журналистском расследовании пришла корреспондент информационного агентства Sputnik Елена Васильева. О результатах расследования она рассказала ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву.

Если интерес к чтению в современном обществе постепенно падает, то о тяге людей к писательству того же сказать нельзя, отметила Васильева. Например, если вы пишете на белорусском языке, в книгарне "Голиафы" вашу рукопись примут, рассмотрят и, возможно, издадут бесплатно. В то же время, авторам, пишущим на русском языке, издержки придется оплатить самостоятельно.

"Мы здесь сталкиваемся с вопросом, которого нет, например, в Литве, где государство оказывает господдержку издательствам, которые публикуют книги на литовском языке. У нас такой поддержки нет. А русскоязычную литературу у нас покупают чаще, поэтому логично, что если тебя итак купят, есть повод требовать, чтобы ты сам за свою книгу заплатил", — отметила Васильева.

По информации Васильевой, в издательствах особое отношение — медийным персонам и уже известным авторам, книги которых продаются большими тиражами.

"Павел Костюкевич от Издательства "Логвинова" говорил о том, что если вы Адам Глобус или Альгерд Бахаревич, то вашу книгу напечатают в любом случае, вне зависимости от того, о чем она. Но это в том случае, если у человека уже есть имя", — сказала Васильева.

При этом, по словам корреспондента, молодых авторов сейчас раскрутить значительно сложнее. Если раньше в Издательстве "Логвинова" публиковали порядка 15-ти молодых авторов в год, то в прошлом году были опубликованы 1 или 2 книги, и присылать их стали меньше.

Наиболее приемлемый вариант опубликовать свою книгу для начинающих авторов — это электронное издательство, уточнила Васильева.

"Издержки небольшие, это порядка 40 долларов, книга размещается на сайте электронного издательства, и вашу книгу скачивают, платят за нее совершенно небольшие деньги, и вам этот небольшой процент возвращается. И именно интернет помогает вам раскрутиться", — отметила корреспондент.

Васильева привела в пример российского автора бестселлера "Метро", который начинал с того, что размещал свою книгу в интернете по главам, и постепенно этот интернет-проект вырос в современный бестселлер.

Также корреспондент отметила еще один способ издания книг — краудфандинг. Успешные примеры сбора денег на издание книг по итогам минувшего года есть и в Беларуси.

Беседу с корреспондентом информационного агентства Sputnik Еленой Васильевой об издании книг в нашей стране слушайте на радио Sputnik Беларусь.