Представляем главные интриги 17-го тура чемпионата Беларус по мини-футболу, первый матч которого зрители смогут наблюдать уже в ближайший четверг.

«Столица» — «Витэн». Кто заколотит «гвоздь» тура?

«Айтишники» не совсем удачно начали вторую половину чемпионата (невнятная ничья в Могилеве), и теперь им никак нельзя терять очки в домашнем матче с «Витэном», иначе есть вероятность не только потери второго места, но и увеличения отставания от ВРЗ. Кроме этого, будет крайне неудобно подвести собственных изрядно соскучившихся за зимнюю паузу по положительным эмоциям болельщиков, коих на матчи с «Витэном» по традиции собирается немало. Статистика также весьма красноречиво говорит о принципиальном статусе поединка: «Витэн» и «Столица» забили 16 голов в двух последних очных встречах.

Но предстоящий матч интересен не только громкой афишей. В составе «Столицы» сейчас трудятся сразу 4 бывших игрока «Витэна», а возглавляет команду Андрей Толмач, ранее работавший в тренерском штабе оршанского клуба вместе с Юрием Покладом. В первом круге соперники разошлись со счетом 4:4, и этот факт лишний раз побуждает посмотреть на противостояние топ-клубов в Минске уже 2 февраля.

БЧ — ВРЗ. Есть ли в ВРЗ жизнь без Евгения Клочко?

Честолюбие БЧ в этом сезоне изрядно задето: команды нет в первой шестерке, попадание в плей-офф под большим вопросом, принципиальный соперник идет первым, а матч с ним в первом круге безнадежно проигран со счетом 0:3. И тем не менее ВРЗ не выглядит явным фаворитом в предстоящем дерби, которое смотрелось бы совсем иначе, не травмируйся игрой ранее главный бомбардир «вагоноремонтников» Евгений Клочко. Украинский нападающий вряд ли больше появится на площадке в этом сезоне, и теперь самый главный вопрос состоит в том, сумеет ли первый клуб Гомеля перестроить игру и найти достойную замену своему страйкеру.

«Борисов-900» — «Лидсельмаш». Чемпион возвращается?

У «Лидсельмаша» было время поразмышлять над сложившейся ситуацией (проигрыш в финале Кубка Беларуси и неудовлетворительные результаты в первом круге). Размышления, похоже, пошли на пользу. В прошлом туре был взят реванш у «Дорожника» (2:0), и теперь прошлогодний чемпион настроен во что бы то ни стало выйти на прежний уровень.

Борисовчане, вопреки ожиданиям, не стали затевать грандиозной перестройки в зимнюю паузу, пополнившись лишь украинцем Олегом Мирошником из «Форте». Возможно, это объясняется желанием руководства лишний раз не тревожить команду, а попробовать дать ей еще немного времени, тем более, что прежней задачи финишировать в тройке перед Борисовом, вероятно, больше не стоит.

«Аматар» — «Форте». На что действительно способен обновленный «Форте»?

Ничья с одним из фаворитов — хорошо. Но намерения, силы и статус подтверждаются в рядовых матчах, когда мотивация притуплена, а эйфория не бьет ключом. Отобрав в прошлом туре очки у самой «Столицы», «Форте» сделал громкое заявление о том, что на вторую половину чемпионата настроен решительно. Главная цель — плей-офф. Сейчас отставание от восьмой позиции составляет девять баллов. Так что победа над «Аматарам» могилевчанам необходима как воздух.

«УВД-Динамо» — «Охрана-Динамо». Кто кого на этот раз?

Ещеодно дерби в 17-м туре состоится в Гродно. Здесь к местным «милиционерам» в гости приедут почти их коллеги — «охранники» из столичной «Охрана-Динамо». Они удачно начали второй круг (победа над прямым конкурентом «Аматаром) и теперь спешат закрепить успех в игре с одноклубниками.

17-й тур

«Столица» — «Витэн»

БЧ — ВРЗ

«Борисов-900» — «Лидсельмаш»

«Аматар» — «Форте»

«УВД-Динамо» — «Охрана-Динамо»

МАПИД — ЦКК

«АК Южный» — «Динамо-БНТУ»

«Дорожник» — «Гранит».