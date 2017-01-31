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Беларусь на 27-м месте по регистрации новых авто в Европе. Дилеры прибавили, но рынок сильно просел

01.02.2017 19:18 — Разное | Tut.by  
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Годовой объем продаж новых машин составил 33 600 автомобилей. Это на 33% меньше, чем показатели 2015 года. Зато в четыре раза упал серый ввоз. Такие цифры озвучили на итоговой пресс-конференции представители БАА.


Оптимистичный прогноз БАА на 2017 год — 28 200 легковых авто и 2800 коммерческих.

AUTO.TUT.BY уже публиковал данные о продажах новых автомобилей дилерами, входящими в Белорусскую автомобильную ассоциацию.

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Цифры роста продаж не радуют — они составили всего 1,2%. Но абсолютные показатели оказались если не провальными, то удручающими, хотя и вполне предсказуемыми. В России рынок сократился на 11% и по-прежнему поддерживается правительством. Украина, на удивление, выросла на 38%.

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Мы сравнили данные по регистрации новых автомобилей в Европе за 2016 год. Беларусь в этом списке присутствует номинально, так как для оценки уровня продаж мы воспользовались данными агентства «Автостат», тогда как в Европе данные собирает Ассоциация европейских производителей автомобилей ACEA, членом которой Беларусь не является. Но все же интересно взглянуть, на каком месте оказалась наша республика.


По информации БАА, серый ввоз в прошлом году составил порядка 6000 автомобилей, что в четыре раза меньше, чем в 2014—2015 годах. И это не может не радовать дилеров.

Чем объяснить такое резкое падение серого ввоза? Те, кто хотел купить автомобиль в России по бросовым ценам, сделали это сначала в 2014 году, на пике провала российского рубля. Но и в 2015 году оказалось, что белорусская «кубышка» не опустела — наши сограждане купили в России порядка 25 000 автомобилей. И вот, кажется, прошедший год показал, что закрома белорусов иссякли.

Можно предположить, что в пиковые два года покупка автомобиля была незапланированной, а спонтанной, вызванной резким падением цены и возможностью купить новый автомобиль в полтора раза дешевле. Теперь же ситуация пришла в относительно нормальное состояние. К факторам, повлиявшим на это, можно отнести и то, что дилеры вели планомерную работу по выравниваю цен с российскими соседями, а также отказ ставить машины из России на гарантийное обслуживание.

По словам Сергея Михневича, председателя БАА, негативное влияние на рынок оказал рост цен. На некоторые марки и модели он достигал 30−40% на фоне падения покупательной способности населения.

Беларусь пока получила отсрочку на внедрение ГЛОНАСС, но это тоже все еще остается одним из факторов повышения цены.

Рекорды и антирекорды

Десятка самых продаваемых моделей в 2016 году По данным АВТОСТАТ По продажам БАА
Volkswagen Polo 3920 3445
Renault Sandero 2960 2952
Renault Duster 2680 2856
Renault Logan 1940 1770
Skoda Rapid 1480 1299
Hyundai Accent 1290 521
Kia Rio 990 566
Lada Largus 830 747
Toyota RAV4 670 570
Skoda Octavia 600 460

Некоторые изменения произошли в классах. Так, наибольший рост продемонстрировал сегмент SUV B, если считать количество проданных автомобилей, а вот обычный B-класс провалился. Покупателей интересуют универсальные автомобили с высоким клиренсом.


Что ждет впереди

Несмотря на то, что рынок продемонстрировал небольшой рост, представители авторитейла не питают иллюзий относительно экономической ситуации.

Как признался Сергей Михневич, сегодня мало кто может себе позволить инвестировать в открытие новых автоцентров. Доходность с продаж автомобилей стремится к нулю. Особенно сложно будет выживать тем автоцентрам, которые продают менее 100 машин в год.

— В России уже стоит задача перед СТО — выходить на самоокупаемость без поддержки продаж. Наши дилеры также ориентированы на это, — рассказал Сергей Михневич.

Один из выходов для тех дилеров, кто продает менее 100 машин в год, — расширять сферу услуг СТО, принимая на обслуживание и ремонт автомобили других марок.

 
 
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Сократившийся серый ввоз новых автомобилей серьезно подорвал рынок. Продажи упали на 33%. Таковы данные БАА по регистрации новых автомобилей.

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