SPORT.TUT.BY подводит итог чемпионата Европы по фигурному катанию, который выдался для наших спортсменов неоднозначным.

В этом году белорусская команда недосчиталась в своем составе представительницы одиночного катания. Увы, ни одна из призерок национального чемпионата так и не смогла получить необходимый технический минимум для участия в чемпионате Европы.

В итоге на континентальном первенстве Беларусь представляли неизменные Виктория Ковалева и Юрий Беляев (танцы на льду), Татьяна Данилова и Николай Каменчук (спортивные пары), а также дебютант Антон Карпук (одиночное катание среди мужчин), впервые выигравший в декабре прошлого года чемпионат республики.

Немногочисленные зрители, которые пришли на первенство Беларуси во второй половине января, имели редкую возможность наблюдать, как накануне вылета в Чехию белорусские участники старались использовать любой момент, чтобы лишний раз прокатать программы в полном объеме.

С успешными выступлениями на турнирах с начала этого сезона у ведущего отечественного танцевального дуэта Ковалева-Беляев откровенно не заладилось.

Сложно сказать, что конкретно повлияло на наличие серьезных ошибок в исполнении программ. Более чем плотный график соревнований, высокий уровень турниров, а, значит, и ответственности, проблемные постановки, — все это не могло не сыграть своей негативной роли и, не исключено, придавило пару психологически.



Виктория Ковалева и Юрий Беляев. Фото: Алена Шукало

К сожалению, чемпионат Европы не стал исключением, даже, несмотря на то, что накануне отъезда спортсмены провели стажировку в Москве в группе Александра Жулина. Изменили музыку к короткому танцу и внесли определенные изменения в программу.

Но, возможно, времени, проведенного у именитого российского тренера, все же оказалось недостаточно. Потому как в этот раз, неплохо исполнив короткую программу и занимая после нее восемнадцатую позицию, позволяющую фигуристам дальше продолжить соревнования, тем не менее, допустили ряд срывов в произвольной.

В общем итоге Виктория и Юрий замкнули второй десяток, заработав 125,42 балла, из них в короткой — 52,39 (26,88 балла — за технику исполнения, 25,51 — за компоненты), в произвольной — 73,03 (соответственно 36,13 балла и 36,90 балла). Тогда как год назад общая сумма 133,71 балла позволила белорусскому дуэту обосноваться на семнадцатой строчке в турнирной таблице.

Пьедестал почета в этом виде остается неизменным второй год подряд, хотя без интриги не обошлось. Снова первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Вплотную к ним по результатам приблизились итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, постфактум лишенные одного балла за использование запрещенного элемента в ходе пересмотра результатов короткого танца.

Судейское решение хоть и позволило стать лидерами после короткой программы россиянам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву, но после произвольной восемь сотых балла разделили второе и третье место не в пользу последних.



Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Еще в октябре прошлого года на вопрос о том, если у Антона Карпука аксель в три с половиной оборота и как идет работа над его изучением, тренер Михаил Королюк только качал головой. Хотя и обнадеживал тем, что скорее уж четвертной пойдет быстрее и в программах появится раньше.

То ли вдохновившись победой на чемпионате страны, то ли пройдя все сложности и дождавшись периода, когда количество переходит в качество, но выложенное в конце декабря в социальных сетях видео чисто исполненного «трикселя» означало, что лед таки тронулся!

Однако за пару дней до отъезда, на мой вопрос осчастливят ли нас ли тройным акселем в Чехии, оба в один голос однозначно ответили, что нет. В предоставленной в оргкомитет заявке (контент), первым элементом шел «дупель».

Но каково же было мое удивление, когда на глазах у всей честной публики целенаправленным движением два оборота органично дополнились третьим. Исполнение полноценного «трикселя» во время официальных соревнований таки состоялось.

Последовавший за ним каскад тройной флип и тройной тулуп, затем и сольный тройной лутц означали, что прыжковая часть программы выполнена по принципу «прыгнуть выше головы». Уж не знаю, кто больше ликовал в тот момент, — спортсмен на льду или тренер за бортиком.

А затем посыпались обидные ошибки. Антон явно на радостях потерял концентрацию внимания, умудрившись завалить вращения. Сумма баллов, упущенная на более простых элементах, оказалась именно такой, которой не хватило для попадания в число участников произвольной программы.

Тем не менее наш одиночник сумел произвести впечатление на такого именитого российского тренера как Татьяна Анатольевна Тарасова, а это, поверьте, дорогого стоит.

В итоге белорус оказался 29-м среди 36-ти участников с суммой 52,26 балла (27,24 балла — за технику исполнения, 25,02 балла — за компоненты). Год назад Алексей Мелехин также не продвинулся дальше короткой программы и занял 27 позицию среди 35-ти спортсменов с суммой баллов 50,98.

Соревнования, как и ожидалось, с совершенно неприличным отрывом выиграл теперь уже пятикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес Лопес из Испании.

Россиянин Максим Ковтун, удивил тех, кто успел поставить на нем крест, откатав безошибочно обе программы и абсолютно заслуженно заработав серебряную медаль.

Третьим стал действующий чемпион России Михаил Коляда.





Хавьер Фернандес Максим Ковтун



Михаил Коляда

Среди девушек золотая медаль безоговорочно досталась действующей чемпионке Европы и мира россиянке Евгении Медведевой. На вторую ступеньку поднялась еще одна представительница России Анна Погорилая, а третьей стала возвратившаяся спустя два года после дисквалификации известнейшая итальянка Каролина Костнер.





Евгения Медведева Анна Погорилая

Ну и теперь о приятном для белорусов, о состязаниях среди спортивных пар. Начнем с оглашения лидеров.

Даже несмотря на то, что первую тройку делят уже который год российские и немецкий дуэты, французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ умудрились вклинится в извечный спор, оттеснив с пьедестала почета более титулованных спортсменов. «Бронза» оказалась первой в карьере Ванессы и Моргана, чего не скажешь о представляющей Германию Алене Савченко, счет медалей которой потерян уже давным-давно.

В этот раз Алена, выступающая в паре с экс-французом Бруно Массо, стала серебряным призером очередного для себя чемпионата. Только ошибки короткой программы не позволили ведущей паре Германии получить заветные золотые медали, которые впервые достались россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.



Алена Савченко и Бруно Массо

Наши Татьяна Данилова и Николай Каменчук сумели повторить свой прошлогодний успех, снова оказавшись в заветной десятке сильнейших пар Старого Света.

По сравнению с прошлым годом, где подопечные Дмитрия Каплуна заработали 147,36 балла, сумма общего итога выросла до 151,55 в этом сезоне. При этом полученные в короткой программе 53,27 балла (из них 31,50 балла — за технику исполнения, 21,77 балла — за компоненты) оказались лучшими в совместной карьере спортсменов. Произвольная программа оценена судейской бригадой в 98,28 балла (51,58 балла — за технику исполнения и 47,70 балла — за компоненты, минус балл за ошибку при исполнении подкрутки).

И снова опять та же проблема для БСК, — две квоты на следующий чемпионат, а посылать, собственно говоря, больше некого. Да, растет в республике молодая пара новисов, которая тренируется у Геннадия Емельяненко и уже успела дебютировать этой осенью на турнире в Германии. Однако достичь хотя бы уровня юниоров за год ребята не успеют.

Своими впечатлениями от выступления в Остраве поделилась Татьяна Данилова.



Татьяна Данилова

— Таня, какая задача ставилась на этот чемпионат Европы и оказалась ли она выполнена? Довольны ли вы и тренер прокатами?

— Мы всегда ставим перед собой задачу сделать чисто прокаты обеих программ. Показать по максимуму, что умеем. В этот раз не все, что хотелось, удалось во второй день соревнований, но в целом мы довольны.

— В Чехии вы снова вошли в десятку лучших. Сделать это оказалось сложнее или проще по сравнению с прошлым годом?

— Сложнее чем в прошлом году. Появилось много хороших и технически очень сильных пар. Поскольку тогда стали десятыми, и в этот раз хотелось продемонстрировать результат не хуже.

— В произвольной программе ошиблись на подкрутке и на финальном вращении. Что случилось?

— Все ошибаются, — лед скользкий. На подкрутке произошло падение в начале программы. Я не знаю, чем это обусловлено, потому что таких срывов у нас еще не случалось. Возможно потому, что подкрутка в три оборота для нас новый элемент и ее выполнение пока недостаточно стабильно. Будем разбираться и работать, чтобы такого больше не допускать.

— Многие фигуристы жаловались на неудобства, связанные с размерами ледовой площадки основного катка, на котором проходили соревнования. Испытывали ли вы дискомфорт, и, вообще, насколько актуальным являются лишние метр-два льда для парников?

— Дискомфорта не испытывали, так как у нас в Минске тренировочный каток такого же размера и мы иногда там тренируемся. Поэтому было привычно. Но, конечно, такая площадка немного сковывает, начинаешь не настолько широко раскатывать, чтобы уместить все элементы на поляне.

— Разрыв между девятым и десятым местом по баллам оказался значительным. Зная свой потенциал, считаете ли, что при условно чистом прокате могли бы подняться выше в турнирной таблице?

— Думаю, что возможно, хотя эти ребята очень опытные и с более высоким международным рейтингом, чем у нас. Нужно кататься без ошибок, вот добьемся чистого исполнения и посмотрим.

— В этом сезоне у вас обе программы, и короткая, и произвольная, новые. Чья идея выбора саундтреков к «Шерлоку» и «Игре престолов» в качестве музыкального сопровождения?

— Полностью нашего постановщика Сергея Комолова. Я как раз в это время смотрела сериал «Шерлок Холмс» и мне сразу безумно понравилась такая идея. К сожалению, в Минске у нас с Николаем на данный момент нет хореографа, так что обе программы ставились в Москве. В конце прошлого сезона я связалась с Сергеем, и он согласился помочь нам. Спасибо ему огромное!

— До чемпионата мира, по итогам которого произойдет основное распределение квот на зимние олимпийские игры, остается не так уж и много. Как оцениваете свои шансы и как планируете осуществлять подготовку к главному старту сезона?

— Шансы есть всегда, нужно много работать и катать чисто обе программы.

Напоследок только и остается, как пожелать нашим фигуристам здоровья и удачи. А о том, насколько реализуются планы белорусской сборной на олимпийские квоты в фигурном катании мы узнаем совсем скоро — 15−18 марта 2017 года — на планетарном первенстве в Тайпее.



Хавьер Фернандес