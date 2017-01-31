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Ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14–16% годовых

01.02.2017 18:57 — Разное | Ежедневник  
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Ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14–16% годовых

При условии замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14–16 процентов годовых.

Об этом шла речь в ходе расширенного заседания правления Нацбанка Беларуси, где рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики и обеспечение финансовой стабильности в 2016 году и основные задачи на 2017-й год. 

Как отмечалось на заседании, Национальный банк в 2016 году в целом выполнил поставленные задачи по реализации денежно-кредитной политики, отметили участники заседания. Второй год подряд обеспечивается достижение цели по инфляции. В основном благодаря контролю за денежным предложением в 2016 году потребительские цены выросли на 10,6 процента против 12 процентов годом ранее, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В 2016 году был обеспечен рост золотовалютных резервов на фоне снижения валютных обязательств Национального банка.

В 2017 году Нацбанк сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной величины – не выше 9%. В целом денежно-кредитная политика в 2017 году будет способствовать поддержанию сбалансированности в экономике, что создаст необходимые предпосылки для выполнения прогнозных макроэкономических показателей.

 
 
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При условии замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14–16...

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