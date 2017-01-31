Сборная Беларуси крупно проиграла команде США в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене.

Беларусь — США — 5:14 (3:7)

В первом тайме белорусские хоккеисты дважды вели в счете после голов Сергея Юсупова (1:0) и Юрия Зенькова (2:1).

На 17-й минуте американцы впервые вышли вперед (3:2), и с тех пор не упускали преимущество, доведя в итоге свой перевес до 9 голов.

В составе сборной Беларуси 2 мяча на счету Сергея Юсупова, по 1 точному выстрелу у Юрия Зенькова, Георгия Кудрина и Вячеслава Братченко. Лучшим снайпером у США стал Кевин Браун, наколотивший в белорусские ворота 5 голов.



Кевин Браун и Георгий Кудрин. Фото: instagram.com/bandy2017_official/

В другом матче группы 2 сборная Норвегии разгромила дебютанта элитного дивизиона Германию — 17:3.

Таким образом, по итогам группового этапа Беларусь заняла 3-е место в своем квартете.

Итоговое положение в группе 2:

1. Норвегия — 6 очков (3 матча; мячи 35−7)

2. США — 4 (3; 26−17)

3. Беларусь — 1 (3; 13−31)

4. Германия — 1 (3; 14−33).

В очном поединке белорусы сыграли с немцами вничью (7:7), но белорусы обыграли соперника в серии послематчевых пенальти и опередили их в турнирной таблице.

В группе 1 сегодня два матча: Казахстан — Финляндия и Россия — Швеция. После завершения этих поединков определятся четвертьфинальные пары, станет известен и соперник белорусов.

Пока же положение в группе 1 таково:

1. Россия — 4 очка (2 матча; мячи 15−4)

2. Швеция — 4 (2; 16−6)

3. Финляндия — 0 (2; 4−14)

4. Казахстан — 0 (2; 6−17).

Четвертьфинальные поединки пройдут 2 февраля. Полуфиналы и встречи за 5−7-е места запланированы на 4 февраля. Поединки за золото и бронзу состоятся 5 февраля.