Для белорусов заканчивается благоприятный период для покупки нового автомобиля, связанный с девальвацией российского рубля, которая имела место в последние годы. Такое мнение высказал 1 февраля на пресс-конференции в Минске Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), которая объединяет дилеров и импортеров автомобилей, пишет БелаПАН .

Сергей Михневич отметил, что в связи с падением курса российского рубля в последние годы многие автомобили из России существенно подешевели, что было причиной роста белорусского авторынка, а также больших объемов «серого» ввоза машин из Российской Федерации перегонщиками.

— Но сейчас ситуация фактически возвращается в докризисный период, когда стоимость автомобилей, произведенных в России, потихоньку выравнивается с мировыми ценами. Поэтому можно сказать, что очень приятный по ценам на автомобили период для покупателей заканчивается. Для белорусских автодилеров это тоже не очень приятная ситуация, поскольку мы понимаем, что рост стоимости на фоне отсутствия роста зарплат не сулит ничего хорошего в плане покупательской способности, — сказал Сергей Михневич.

По данным БАА, в 2016 году объем белорусского рынка новых автомобилей составил 33,6 тысячи штук, из которых дилерами было продано 24.165 легковых и 2.346 легких коммерческих автомобилей, а остальное пришлось на неорганизованный ввоз из России. Именно этот сегмент сократился в значительном объеме, а продажи автодилеров фактически сохранились на уровне 2015 года.

Что касается ожиданий от текущего года, то пессимистичный прогноз аналитиков БАА предполагает падение объемов белорусского авторынка в 2017 году на 8% — до 31 тысячи в целом по рынку.

Сегодня создано множество инструментов, которые позволят повысить продажи. Это касается открытия лизинга для физлиц, отсрочки платежа на несколько лет без увеличения стоимости автомобиля. По оценкам экспертов, такие финансовые инструменты достигают 40% в объеме продаж.

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