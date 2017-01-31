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Молока и мяса в Беларуси в 2017 году планируется произвести еще больше

01.02.2017 22:25 — Разное | Ежедневник  
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Молока и мяса в Беларуси в 2017 году планируется произвести еще больше

В 2017 году в Беларуси планируется увеличить объемы производства молока и мяса, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"Мы планируем в 2017 году значительно увеличить объем производства молока. Кроме того, увеличим объем производства мяса КРС - на 8%, свинины - на 10%, а также значительно нарастим производство говядины, мяса птицы", - отметил министр и подчеркнул, что результаты работы за январь позволяют рассчитывать на выполнение планов, сообщает БЕЛТА.

В отрасли есть резервы для наращивания производства и в животноводстве, и в растениеводстве. "Ими необходимо просто правильно воспользоваться. Например, в молочной отрасли мы по итогу прошлого года реализовали 90% молока, но стоит задача выйти на 95%. За счет увеличения товарности молока можно будет дозагрузить наши предприятия, производить больше масла, сыра, чтобы и молочные предприятия зарабатывали, и сельхозорганизации. Такие резервы есть и в земледелии", - сказал он.

Говоря об итогах работы отрасли за год, министр отметил, что год для сельхозпредприятий Беларуси был непростым. Вместе с тем обеспечена положительная динамика развития сектора АПК, темп роста валовой продукции во всех категориях хозяйств - 103,4%. При этом обеспечили получение валютной выручки по организациям Минсельхозпрода в 2,2 млрд долларов.

 
 
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В 2017 году в Беларуси планируется увеличить объемы производства молока и мяса, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид...

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