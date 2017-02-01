﻿ На борту сбитого в Конго Ми-24 были белорусы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На борту сбитого в Конго Ми-24 были белорусы

01.02.2017 20:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Информация о нахождении на борту одного из вертолетов белорусского экипажа, сбитого в ДР Конго, подтвердилась. На данный момент жизни белорусов ничто не угрожает.

Об этом корреспонденту TUT.BY сообщили в посольстве России в Демократической Республике Конго.

Ранее достоверной информации по этому вопросу не было, о чем сообщал пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик

В настоящее время трое белорусских граждан госпитализированы и находятся в одном из медучреждений города Гома. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Напомним, инцидент произошел 27 января в ходе разведывательного полета по обнаружению повстанцев из местной группировки М 23. Один вертолет Ми-24 упал, задев лопастями верхушки деревьев, второй рухнул, пытаясь отыскать первый. По информации французского издания Veritas Info оба вертолета были сбиты повстанцами.

Фото: belnovosti.by

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о нахождении на борту одного из вертолетов белорусского экипажа, сбитого в ДР Конго, подтвердилась. На данный момент жизни белорусов ничто не угрожает.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Конго потерпел аварию вертолет с тремя белорусами на борту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика