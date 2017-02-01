Информация о нахождении на борту одного из вертолетов белорусского экипажа, сбитого в ДР Конго, подтвердилась. На данный момент жизни белорусов ничто не угрожает.

Об этом корреспонденту TUT.BY сообщили в посольстве России в Демократической Республике Конго.

Ранее достоверной информации по этому вопросу не было, о чем сообщал пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

В настоящее время трое белорусских граждан госпитализированы и находятся в одном из медучреждений города Гома. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Напомним, инцидент произошел 27 января в ходе разведывательного полета по обнаружению повстанцев из местной группировки М 23. Один вертолет Ми-24 упал, задев лопастями верхушки деревьев, второй рухнул, пытаясь отыскать первый. По информации французского издания Veritas Info оба вертолета были сбиты повстанцами.