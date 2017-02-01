|
На борту сбитого в Конго Ми-24 были белорусы
Информация о нахождении на борту одного из вертолетов белорусского экипажа, сбитого в ДР Конго, подтвердилась. На данный момент жизни белорусов ничто не угрожает.
Об этом корреспонденту
Ранее достоверной информации по этому вопросу не было, о чем сообщал пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.
В настоящее время трое белорусских граждан госпитализированы и находятся в одном из медучреждений города Гома. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.
Напомним,
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о нахождении на борту одного из вертолетов белорусского экипажа, сбитого в ДР Конго, подтвердилась. На данный момент жизни белорусов ничто не угрожает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии