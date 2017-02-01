|
Россия вводит режим пограничной зоны на границе с Беларусью
Глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.
В
Документ «направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов», сказано в пояснительной записке к проекту приказа.
Пограничная зона ранее на белорусско-российской границе отсутствовала, однако, на границе двух стран
Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии