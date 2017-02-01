Глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью.

В приказах прописаны границы зоны с российской стороны, кроме того, пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».

Документ «направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов», сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Пограничная зона ранее на белорусско-российской границе отсутствовала, однако, на границе двух стран появился контроль за перемещением грузов , кроме того, сообщалось о возобновлении паспортного контроля для белорусов в московских аэропортах.

Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года.