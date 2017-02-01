Число заявленных в службу занятости вакансий в Брестской области за 2016 год увеличилось на 43,4%, сообщил на заседании коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома председатель комитета Геннадий Скробот.

На 1 января 2017 года потребность в работниках в регионе составила 3,4 тыс. человек. Сегодня практически одинаково востребованы как рабочие (55% от общего числа вакансий), так и специалисты (45%). Хотя, по словам Геннадия Скробота, в предыдущие годы удельный вес вакансий для рабочих профессий был гораздо выше. Если раньше безработица в регионе преимущественно имела женское лицо, то в последние годы в числе безработных в основном мужчины — более 70%. Среднестатистический безработный — это мужчина в возрасте старше 40 лет, имеющий общее среднее, базовое или профессионально-техническое образование.

Традиционным спросом на рынке труда Брестской области пользуются медицинские работники, трактористы, зоотехники, продавцы. В то же время на учете состоит достаточно большое количество безработных, не имеющих квалификации. Это грузчики, дворники, подсобные рабочие, сторожи, уборщики помещений. Впрочем, после вступления в действие декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» таких вакансий фактически не бывает. В последнее время в регионе заметно увеличилось число безработных, имеющих строительные профессии и специальности, что напрямую связано со сложностями в строительной отрасли.

Увеличение числа вакансий повлияло на снижение коэффициента напряженности на рынке труда области — с 2,7 безработных на одно место в начале 2016 года до 1,6 на его конец. В то же время высоким остается коэффициент напряженности на рынке труда в Бресте, Пинске, Кобринском и Ганцевичском районах, где на одну вакансию приходится от двух до трех безработных. В целом число безработных, состоящих на учете, уменьшилось на конец 2016 года относительно его начала на 932 человека, или 14,2%. Уровень зарегистрированной безработицы в области снижен с 1,1% до 0,9%. Предельный уровень безработицы не превышен ни в одном районе.

При содействии службы занятости в прошлом году трудоустроено 23,5 тыс. жителей области, в том числе 16,3 тысяч безработных, что составило 50,6% от числа нуждающихся. Показатель выполнили все районы, за исключением Ляховичского. Обучение и переподготовку прошли 1,6 тысяч безработных — на 524 человека больше, чем в 2015 году. По количеству направленных на обучение безработных Брестская область находится на втором месте. 308 человек получили субсидии для организации самозанятости. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 7,6 тысяч безработных. На вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств трудоустроено 7,5 тысяч человек.