﻿ В Гомеле возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки

02.02.2017 07:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На площади Восстания возобновляют работу универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов, сообщает газета «Гомельские ведомости».


Ярмарки пройдут по выходным дням: 4−5, 11−12, 18−19 февраля, 4−5, 11−12, 18−19, 25−26 марта и 1−2, 8−9, 22−23, 29−30 апреля с учетом погодных условий. Режим работы — с 9.00 до 16.00.

В торговле примут участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, торговые организации, рыбоводческие и фермерские хозяйства Гомеля и области.

Также в связи с работой ярмарок накануне будет закрыто движение всех видов транспорта по площади Восстания: с 18.00 каждой пятницы до 18.00 каждого воскресенья.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговле примут участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, торговые организации,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Повысятся ли зарплаты? Эксперты рассказали о том, что будет происходить с рынком труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика