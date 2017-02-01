На площади Восстания возобновляют работу универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов, сообщает газета « Гомельские ведомости ».





Ярмарки пройдут по выходным дням: 4−5, 11−12, 18−19 февраля, 4−5, 11−12, 18−19, 25−26 марта и 1−2, 8−9, 22−23, 29−30 апреля с учетом погодных условий. Режим работы — с 9.00 до 16.00.

В торговле примут участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, торговые организации, рыбоводческие и фермерские хозяйства Гомеля и области.

Также в связи с работой ярмарок накануне будет закрыто движение всех видов транспорта по площади Восстания: с 18.00 каждой пятницы до 18.00 каждого воскресенья.