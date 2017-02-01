Ким Кардашьян стоит за кухонным столом и нарезает томаты черри. Справа от нее, на самом краю, аккуратно выставлены коробки с диетическими продуктами. В подписи к фотографии модель признается, что готовит «своего любимого цыпленка по-итальянски» и благодарит службу доставки за свежие ингредиенты. За такое фото у себя в Instagram Кардашьян получила 300 тысяч долларов и, листая ее ленту, можно найти немало снимков с такими же проплаченными «советами» и «благодарностями».

Постепенно Instagram из «соцсети с картинками» становится популярной рекламной площадкой. И не только на Западе: в аккаунтах многих белорусских блогеров и медиаперсон можно встретить немало постов, до боли напоминающих рекламу. Суммы вознаграждения в белорусских реалиях, конечно, в разы скромнее. FINANCE.TUT.BY пообщался с белорусскими Instagram-знаменитостями и разобрался, можно ли зарабатывать в соцсети так, чтобы хватало на реальную жизнь.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 19 2017 в 12:13 PST

«Готова рекламировать все, вплоть до картошки»

Страница в Instagram модели и певицы из Минска Виктории Подвербной полна фотографий самой себя, в самых разных местах, позах и нарядах. У девушки — более 150 тысяч подписчиков, и почти каждая фотография собирает по 4 тысячи лайков и с сотню комментариев. В Беларуси Виктория — один из самых популярных Instagram-блогеров.

— Заведя Instagram, я публиковала в большей степени, профессиональные снимки, сделанные во время путешествий. В то время в моду вошли сообщества, которые размещали фотографии сексуальных девушек со всей планеты. В день меня на фотографиях отмечали в нескольких таких сообществах — основная масса подписчиков, как мне кажется, и пришла оттуда. Порой количество новых подписчиков достигало 2 тысяч в день, — вспоминает Виктория о том, как начинала вести свой Instagram.

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вика Подвербная (@viktorisong) Янв 2 2017 в 5:11 PST

Если раньше Виктория была «более свободна» и публиковала все что хотела, то сейчас подход к ведению страницы в Instagram у девушки более прагматичный, как в настоящем бизнесе: она анализирует статистику своих фотографий, изучает, что больше нравится подписчикам, выделяет «целевую аудиторию» своего аккаунта.

— Каждый известный блогер, однозначно, имеет свою «фишечку». Подписчики-иностранцы по-прежнему «балдеют» от фотографий в купальниках, но меня радует, что на меня подписывается все больше молодых мамочек. Мне кажется, мы друг друга мотивируем заниматься собой, самосовершенствоваться, несмотря на то, что уход за маленьким ребенком занимает практически все твое время. Также я фотографирую свои повседневные образы, и людям это нравится. Огромное количество просмотров собирают семейные фотографии: все-таки всегда интересно знать, что скрывается за красивой картинкой.

Рекламой у Виктории в основном интересуются модные дизайнеры, магазины одежды и салоны красоты — сегмент бизнеса под стать тематике ее страницы. В месяц, по словам девушки, к ней обращается порядка 15 рекламодателей. Многие предлагают сотрудничество по бартеру — готовы подарить свой продукт или бесплатно предоставить услугу, если Виктория упомянет компанию у себя в Instagram.

— У меня часто заказывают рекламу, скажу честно. Радует, что появляется все больше и больше рекламодателей из Беларуси, хотя первое время писали только из России и Украины. Но есть предложения, которые я категорически не принимаю. Например, я не стану рекламировать эмульсию от растяжек или ягоды годжи, ведь этими продуктами я никогда не стану пользоваться сама. Я рекламирую только ту одежду, которая мне самой нравится, только те салоны красоты, качеством предоставляемых услуг которых я полностью довольна. По сути, мы (блогеры. — Прим. FINANCE.TUT.BY) даем полезные рекомендации и упрощаем жизнь многим людям.

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вика Подвербная (@viktorisong) Ноя 11 2016 в 6:55 PST

Сколько удается зарабатывать на рекламе в своем Instagram и удается ли вообще, Виктория не рассказывает. Однако говорит, что у известных белорусских блогеров, с которыми она общается, доходы даже больше, чем у российских, если не считать знаменитостей, у которых по несколько миллионов подписчиков.

По подсчетам экспертов, реклама в Instagram у белорусских блогеров и так называемых лидеров мнений стоит от 15 до 300 долларов и обычно зависит от количество подписчиков. Тысяча подписчиков «стоит» 1,5−2 доллара. Поэтому, зная количество фолловеров, можно приблизительно посчитать стоимость одного рекламного поста, если они, конечно, берут деньгами, а не бартером.

Посты, напоминающие рекламу, часто встречаются у многих белорусских блогеров и медиаперсон, знаменитых и за пределами интернета. Однако они также не раскрывают, сколько удается зарабатывать на Instagram, и все, как один, утверждают, что это вовсе не реклама, а лишь рекомендации «от чистого сердца».

Фото опубликовано Анна Бонд Anna Bond (@annabondarchuk) Янв 25 2017 в 5:24 PST

— Если бы я сама знала, как на этом можно зарабатывать! У меня все — от души. Я всегда с удовольствием публикую то, что производится в Беларуси, если мне нравится упаковка, дизайн или содержание. Готова рекламировать все, вплоть до картошки, если мне нравится. Это ни в коем случае не является способом зарабатывания денег — я просто делюсь своими впечатлениями о том или ином продукте, — рассказывает телеведущая Анна Бонд.

Шоумен Артем Рыбакин тоже говорит, что не размещает проплаченную рекламу у себя в аккаунте — лишь рассказывает о проектах своих друзей или если что-то предлагают по бартеру.

Многие боятся «налички» Чтобы узнать, сколько реально стоит реклама у белорусских блогеров, интернет-маркетолог и автор блога о продвижении в Instagram Dnative.ru Алексей Ткачук провел большое исследование. Отобрав топ-500 отечественных блогеров, он решил разослать им предложения о размещении рекламы. В окончательную выборку попали только 169 — остальные оказались либо не из Беларуси, либо «откровенно накрученными». Из 169 в размещении рекламы заинтересованы оказались 96 человек. Однако подавляющее большинство отказались брать деньги — работают только по бартеру. — Практически никто не хотел размещаться за деньги, все хотели бартер. За «наличку» все боятся. В основном за деньги рекламу размещают только некоторые крупные блогеры с количеством подписчиков более 100 тысяч, а таких у нас в стране немного, — рассказывает Алексей. — Бартер выгоден и самому бизнесу: далеко не все могут платить за рекламу — малому бизнесу проще оказать свои услуги или подарить товар. В том, что размещают рекламу, блогеры не признаются, потому что боятся налоговой, которая может заинтересоваться немалыми доходами: — Большинство блогеров отрицают, что размещают рекламу, потому что могут возникнуть проблемы с налоговой, так как этот доход многие никак не фиксируют. Есть еще одна причина — бытует мнение, что это стыдно. Рынок у нас достаточно «дикий», поэтому считается, что о рекламных постах стыдно говорить вслух, — рассуждает интернет-маркетолог.

«Пригласили в дорогой магазин и разрешили выбрать все, что я захочу»

Парадокс Instagram в том, что популярность в офлайне не гарантирует востребованности в онлайне — простые студентки могут быть интереснее рекламодателю, чем знаменитая певица, актриса или спортсменка.

— Рекламодателям интересны люди, которые имеют не просто большое количество подписчиков, но и активные обсуждения под своими постами. Это значит, что их подписчики живые, а не «нагнанные» программой боты. Реклама, размещенная в аккаунте молодой и популярной в Instagram мамочки, может дать больше продаж, чем реклама в аккаунте известной телеведущей, потому что уровень доверия к обычным людям выше, — объясняет директор digital агентства getbob Екатерина Сакович.

Каждый, у кого есть несколько тысяч подписчиков, может зарабатывать на своей странице — в Сети полно специальных бирж, где можно зарегистрироваться, и рекламодатели будут сами приходить к вам.

У минчанки Виктории Петрашко в Instagram сейчас более 12 тысяч подписчиков. Через биржу время от времени к ней обращаются разные компании с просьбой прорекламировать их. Полноценным заработком это назвать тяжело — за год было всего шесть предложений.

Фото опубликовано Victoria Petrashko (@torrypetrashko) Янв 11 2017 в 8:12 PST

— Где-то год назад мне написала девушка во "ВКонтакте", сказала, что ей понравились мои фото, и предложила зарегистрироваться на сайте insta.ad, чтобы начать зарабатывать на рекламе через него. Если честно, я отнеслась к этому скептически, подумала, что это какой-то очередной развод, но все же залезла и проверила сайт. Как оказалось, зарегистрироваться там можно не всем, только если у тебя большое количество подписчиков, у меня на то время было где-то около 10 тысяч, — рассказывает Виктория.

Рекламный пост у Вики в аккаунте стоит 10−15 евро. Среди тех, кто обращался к девушке за рекламой, были турагентства, магазины одежды и один крупный производитель питьевой воды.

— Как-то через Instagram меня пригласили в дорогой магазин, который находится в ТЦ в Минске и сказали, что я могу выбрать любую вещь, которую захочу. Взамен я, естественно, должна прорекламировать их магазин у себя на странице. Но есть то, что я не буду размещать у себя никогда: как-то мне предлагали прорекламировать магазин интимных товаров, но я не согласилась. Я же дама приличная! — смеется Виктория.

Полмиллиона долларов за фото Самый дорогой Instagram в мире — у Селены Гомез. Один рекламный пост у певицы стоит порядка 550 тысяч долларов. Столько, например, ей заплатила Coca-Cola. Рекламный снимок у Ким Кардашьян, по данным Forbes, стоит 200−300 тысяч долларов, а у ее сестер — в два раза дешевле. Футболисты Месси и Роналдо продают рекламу в своем Instagram за 150 тысяч долларов. В России максимальная цена за такого рода рекламу — 200−350 российских рублей (3,3 — 5,8 тысячи долларов). Столько стоит реклама у телеведущих Ксении Собчак, Ксении Бородиной, Ольги Бузовой и прославившейся в Instagram актрисы Ирины Горбачевой. Чуть дешевле рекламу размещают балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Алена Водонаева.

Люди доверяют «советам», несмотря на засилье рекламы

Именно уровень доверия к лидерам мнений делает Instagram столь привлекательным для рекламодателей. Совет блогера порой может быть эффективней любой другой рекламы. Доверие к ним сохраняется, даже несмотря на то, откровенно проплаченные посты мелькают в ленте все чаще и чаще.

— У блогеров есть прочная связь со своей аудиторией, и реклама идет не в лоб, а в качестве совета или рекомендации. Так ты, получается, покупаешь не кота в мешке, а продукт с уже известным качеством. Я читал исследование, в котором говорилось, что до 80% человек «гуглят» отзывы перед тем, как что-то купить. Реклама Instagram — это, по сути, тот же самый отзыв, — говорит Алексей Ткачук.

Аудитория Instagram — молодая и активная. На сегодня в соцсети зарегистрированы порядка около 600 тысяч белорусских пользователей в возрасте от 18 до 45 лет. В связи со спецификой — здесь больше «картинок», чем текста — вовлечение в Instagram гораздо выше, чем в других сетях. Рекламой через блогеров в большей степени интересуется мелкий и средний бизнес с «женским лицом», так как большинство пользователей — именно женщины. Например, это салоны красоты, магазины одежды, производители косметики и другое.

Крупный бизнес, в свою очередь, предпочитает создавать интересные инфоповоды, о которых бы блогеры и лидеры мнений писали в своих соцсетях бесплатно. Платят за рекламу в Instagram — лишь в крайних случаях.

— Мы как креативное агентство берем на себя функции создания интересного проекта и формировать инфоповоды, о которых блогеры готовы рассказывать без дополнительного поощрения. Если у компании нет ресурсов на то, чтобы придумывать, как заинтересовать лидеров мнений, то проще заплатить ему и попросить придумать самостоятельно, — говорит Екатерина Сакович.

«Заката» популярности и востребованности Instagram пока не предвидится. С каждым годом растет количество пользователей (только за 2016 год — с 400 до 600 миллионов в мире) и постоянно внедряются новые функции: Stories (фото и видео, которые исчезают через сутки), а недавно появились прямые трансляции, как на Facebook.

— Instagram поражает динамичностью своего развития. Аудитория канала также продолжает расти, превращая его из приложения для любителей мобильной фотографии в полноценный медиаресурс. Последний год Instagram активно развивал рекламный инструментарий: появились возможности платной рекламы, бизнес-аккаунты для анализа статистики, ранжирование контента в ленте. С другой стороны, видимая коммерциализация площадки вызвала и негативную реакцию постоянных пользователей. Тем не менее площадка еще не так насыщена рекламой — можно выделиться больше и получить хороший охват и вовлечение за сумму гораздо ниже, чем в других социальных сетях, — рассказывает о перспективах Instagram Екатерина Сакович.