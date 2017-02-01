На 32-м Международном автомобильном фестивале в Париже выбрали самый красивый концепт-кар 2016 года. Им стало купе Renault Trezor, которое выставляется на этом мероприятии вместе с прототипами Jaguar I-Pace, Aston Martin RB001 и DS E-Tense, пишет motor.ru .





Прототип Trezor дебютировал осенью прошлого года на моторшоу в Париже. Одной из его отличительных особенностей является необычная система доступа в салон — для этого необходимо поднять большую карбоновую крышку, которой является практически вся верхняя часть кузова.

Автомобиль получил 350-сильный электродвигатель, которым комплектуются болиды гоночного чемпионата «Формула-Е», выступающие за коллектив Renault e. Dams. «Сотню» такая машина набирает за четыре секунды.



























































Помимо этого, для концепта подготовили систему автономного управления, руль в стиле гоночных болидов, OLED-экраны со стеклами Gorilla Glass, а также систему рекуперации кинетической энергии, которая тоже используется на автомобилях «Формулы-Е».