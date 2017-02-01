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В Viber появятся исчезающие сообщения

02.02.2017 08:56 — Разное | Tut.by  
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Viber обновит приложения для Android и iOS. В версии 6.6 После обновления в Viber появится возможность отправлять исчезающие сообщения, которые автоматически удаляются спустя заданное время после просмотра, а также пересылать медиафайлы без потери качества.


Теперь, как только новый контакт присоединится к Viber, в окне приложения его знакомых из записной книжки смартфона появится чат с текстом «<имя пользователя> будет рад(а) сообщению от вас сегодня». После отправки приветственного сообщения появится ссылка для скачивания  специального «приветственного» стикерпака. 

В Viber 6.6 для iOS станут доступны исчезающие сообщения: они автоматически удаляются спустя заданное время после просмотра. Кроме того, пользователи смогут отправлять медиафайлы без сжатия и потери качества, просматривать содержимое чата не только в самом приложении, но и в интерактивных уведомлениях iOS 10.

Также собеседники смогут отправлять короткие видео. Для создания видеосообщения продолжительностью до 30 секунд, нужно нажать и удерживать кнопку записи, а для отправки – отпустить ее.

Владельцы устройств под управлением Android, в свою очередь, тоже смогут отправлять исчезающие сообщения и короткие видео, а также - «очистить чат», моментально удалив все сообщения в нем, при этом сохранив сам диалог.

Еще одно новшество Viber 6.6 состоит в том, что информация о пропущенных звонках будет доступна в формате коротких уведомлений непосредственно в окне чата. В обновленной версии реализован усовершенствованный алгоритм подтверждения телефонного номера и доступен поиск информации внутри чата и по списку контактов. Кроме того, пользователи смогут приглашать собеседников к звонкам в Viber Out в обмен на бесплатные минуты разговора. 

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