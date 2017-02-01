«Мех дня» — зимний проект, которым мы греемся и доказываем: «мех» — должен быть живым, четверолапым и самым любимым.

Ваши истории о питомцах (как они появились, каков их характер, привычки и проделки — все это мы ждём в ваших письмах) и фото мы принимаем по адресу mehmeh@tut.by.

Вашему вниманию — истории о тех, кто любит нас просто за то, что мы есть. И платит за добро с лихвой: спасая нас от скуки, печали, холода и одиночества. Ну и, конечно, разделяя с нами лучшие моменты жизни! Если вы уже счастливый хозяин, пишите нам! Если нет — обратите внимание на прекрасных, но пока бездомных друзей человека, которые ищут хозяев.

Когда у домашнего питомца есть свой питомец

Добрый день, хочу рассказать о своих любимцах. Есть у меня кошечка Дашка — самое любимое создание! Ей уже 11 лет. Лучше и ласковее я еще не встречала кошек…

После недельного скитания по подъезду и ночевок на чужих ковриках это чудо случайно забежало ко мне в квартиру и осталось навсегда. Рассказывать о ней можно бесконечно… Мы сильно любим друг друга и не можем жить порознь. Говорят, что кошки гуляют сами по себе и не скучают по хозяевам.

На примере своей кошки я поняла, что это не так. Когда была она более молодой, возможно, так и было, но теперь, в почтенном возрасте, она стала сентиментальна и привередлива.





Иногда по долгу работы я уезжаю в командировку (1 неделя). Раньше, когда я возвращалась, не видела особой радости с ее стороны. Ну приехала и приехала, это же не собака… Но в последнее время она стала мяукать под входными дверями и ждать на пороге, даже если дома кто-то и был. А в прошлом году, когда я вернулась из очередной командировки, она не отходила от меня ни на шаг и мяукала, звала, как котенка, вела в постель. Так продолжалось где-то неделю, не давала мне ничего делать, просилась на руки и звала в кровать, где тут же ложилась на грудь, начинала вылизывать мне лицо, после чего засыпала…

Чтоб моя кошечка не скучала так, я решила завести и ей свое домашнее животное.

Так появилась у меня шиншилка Джесси. Это был неудержимой комочек энергии и счастья.





Я полюбила ее с первого взгляда так же сильно, как и мою кошечку. Шиншилка оказалась совсем ручным, умным, хитрым зверьком. Несмотря на то, что шиншилка меньше по размеру и похожа чем-то на мышь, кошка ее боялась. Когда я выпускала Джес гулять в кухне, я думала, что кошка будет за ней охотиться, но вышло наоборот: Джес приставала к Дашке, пыталась дернуть кошку за хвост, отчего Дашка убегала в панике и просилась выйти из кухни. Вскоре я поняла, что слишком энергичной Джес не хватает друга. Она теребила зубами клетку, когда я подходила к ней, требуя свободы, пару раз даже открывала замок и убегала…

Вскоре появился у нее заморский принц Ри

ч. На их «свадьбе» Джес сразу взяла его в оборот. Постоянно его целовала и скакала от радости прямо по нему. Выглядело очень забавно, а позже я узнала, что самки могут не принять самца вообще, кусаться и драться… У меня же все выглядело так, будто она его ждала всю жизнь и теперь самая счастливая.

И зажили они дружно и весело… Кошка привыкла и приняла, играла с ними или просто терпела их.

К сожалению, Джес не пережила роды. Я не знала, что у шиншилл они проходят так трудно.





Теперь у меня живет Мэгги, и Рич ее очень любит. Правда, Мэгги к нему холодна и даже агрессивна. Рич старается произвести на нее впечатление — он шустрик, которого манит высота. Теперь у него кличка «Гагарин», или покоритель высоты. Его самое любимое место — на кухонной вытяжке. Дорогу на нее он прокладывал не один день, пока не придумал как на нее попасть. Стал шустрым и хитрым бандитом, который имеет свой характер, привычки, и при этом стал абсолютно ручным. После смерти Джесси он раскрылся и перенял у нее многие привычки, за которыми раньше просто тихонько наблюдал. Надеюсь, что Мэг когда-нибудь станет помягче, будет ручной и нежной с Ричем… Я каждый день работаю над этим, и уже есть большие успехи. Но моей любимочки Джесси мне уже никто не заменит.

Мордочка, хвост и четыре ноги

Здравствуйте, все любители мягких и не очень, пушистых и совсем гладких, но таких преданных и верных друзей! Расскажу я вам про своих котов. Появились они у нас в разное время, но обоих подобрали с улицы.

Итак, история первая — Шерхан.

Появился он у нас в далёком 1998 году. Мы отдыхали летом в деревне, у племянников как раз появилась собака Торн — французский бульдог. И вот как-то раз пошли они с собакой на прогулку за деревню к заброшенной ферме. Уже возвращались назад, и из кустов на дорогу выскочили два котёнка: черно-белый и рыжий. Торн кинулся к ним, ну, конечно, не загрызть, а поиграть, сам ещё щенком был. Черно-белый сразу убежал, а рыжий отскочил, но остался. Мальчишки пошли себе дальше, а котёнок небольшими пробежками побежал за ними. Так он до дома и дошёл. Ну я и решила, если сам пришёл, пусть и заходит. Так у нас появился Шерхан. Настоящий тигр, только маленький.





Вот вроде и детство у него было деревенское, босоногое, а дома никаких проблем с ним не было. Сразу пошёл на лоток, когти точил умеренно, а через год, когда сходили к ветеринару, вообще стал золотым котом. Спокойный, всё понимающий, умный, мяукал очень редко. Его любили все без исключения и не просто любили, а уважали. Прожил он в любви и благополучии 10 лет, пока…





А теперь небольшое отступление. Поменяла я работу в 2005 году. Офис наш находился на улице Бехтерева. Позади психоневрологического диспансера. Кто получал справку на права, тот должен знать. Территория наша была огорожена, а за забором ходили кошки ничейные. Там их была небольшая группа во главе с Вислоушкой — старой мудрой матерью.

Ну, я с ними сразу договорилась, что кормить я их буду, а остальное — это их жизнь. И вот так мы с ним дружили 10 лет.

Очень рада тому, что мою инициативу подкармливать кошек поддержали многие сотрудники и арендаторы. Даже охранники взяли над ними шефство. Всякое было у них. Кого-то забирали люди, а кто-то уходил. Благо там большой лесопарк. Есть где погулять и поохотиться.

И вот как-то в холодный ноябрьский день в кошачьей стае появилось своё кошачье недоразумение. Молодой белый кот — турецкая ангора. Домашний до кончиков ушей, но выброшенный на улицу. Правильно, чем свозить его к ветеринару, кастрировать и этим решить проблему, легче выбросить в мороз и думать, что у него «шерсть тёплая и не пропадёт».





А он бегал по улице, мяукал, кидался всем под ноги, чтобы его взяли на ручки, он просто не понимал, что значит сидеть на земле и есть ливерную колбасу. Кошки его в стаю не приняли категорически, но и не прогоняли. Я бы его забрала сразу, но у нас был Шерхан уже в возрасте, и я знала, что он тяжело будет переносить нового кота. Ну если бы хоть кошечка.





Наш дворник назвал его просто, не думая, что у него предки турецкоподданные, — Пушок. Так это пушистое недоразумение и пробегало неделю. Он ничего не ел, потом он уже перестал бросаться к людям и начал готовиться к худшему. В пятницу вечером я шла домой и увидела под сосной белый комок. Он лежал на земле и, когда я его положила в пакет, даже не дернулся. Видно, ему уже было всё равно, куда его несут — домой или на помойку. Принесла домой. Помыла, погоняла блох, откормила. Красавчик стал отменный.





Стала искать ему хозяев по объявлению в интернете. Люди звонили, но им нужен был маленький котёнок. Вот так у нас появился Пушок.

С Шерханом у него сложились сложные отношения. Днём — мир, дружба, жвачка. Вечером — война-немцы.

Прожили они вместе почти два года. И, когда Шерхан ушёл на свою планету Радугу, осталось только это кошачье недоразумение.





Ласковое до безумия, доброе, но немного бестолковое — с Шерханом не сравнить. Но зато непритязательное. Ему бы лежать целый день на гладильной доске, чтобы его постоянно гладили и жмякали да вечером покормили. Вот и все требования.





А ещё я хочу вам стихотворение оставить на память. Автор посвятил его собакам, а я думаю, что и кошки его достойны.

Едва мы

Чуть-чуть обогнали мартышку,

К высотам прогресса направив шаги, —

За нами сейчас же

Помчались вприпрыжку

Мордочка, хвост и четыре ноги.

Порою

С пути нам случается сбиться

(Кругом темнота, и не видно ни зги),

Но нам не дадут

Насовсем заблудиться —

Мордочка, хвост и четыре ноги!

Пусть в чаще

Свирепые хищники воют —

Тебе не страшны никакие враги.

— Не бойся, мы рядом! — тебя успокоят

Мордочка, хвост и четыре ноги.

А если порою

Тоска тебя гложет

(Бывает такая тоска, хоть беги),

Поверь,

Что никто тебе так не поможет,

Как

Мордочка, хвост и четыре ноги.

Маленечко мяса,

Маленечко каши…

(Короче — влезать не придется в долги!)

Матрасик в углу…

И вот они — наши:

Мордочка, хвост и четыре ноги!

Б. Заходер

Добрый день, хотелось бы рассказать историю нашего «приобретения». Живем вместе с молодым человеком, жилье съемное. Но хозяева квартиры оказались понимающими людьми, разрешили завести котика.

Конечно, как только добро было получено, рванули бороздить просторы интернета, дабы поскорее найти члена семьи. Объявления о продаже породистых котов отпали сразу с обоюдного согласия, так как зачем брать котов, которых и так пристроят, если такая куча животных находится на передержках у людей, которые подобрали и желают спасти зверика. Почему-то выбор сразу остановился на черных или черно-белых котиках. Нашлось множество объявлений с красивейшими фотографиями и милыми историями — начался кропотливый обзвон авторов объявлений. Казалось бы, в чем проблема, позвонил, приехал посмотреть на кота, забрал. Ан нет, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Волонтеры вкладывают много сил в подобранных животных, лечат их, выхаживают, хотят, чтобы животное попало в самые надежные руки. А молодая пара без своего жилья не всем показалась подходящей кандидатурой.

Казалось бы, в чем проблема, можно и приукрасить реальность, но как-то не было желания приобрести «счастье в дом», начиная сразу с каких-то негативных ноток.

И вот, просматривая такие объявления, наткнулась на одно, которое просто покорило сердце…

Дело в том, что парень больше любит котов, а я собак. Те, у кого есть собаки, поймут меня: тот неописуемый восторг у собаки, который видишь, когда просто подошел погладить, ничем не заменить… Поэтому хотелось найти такого кота, который будет любить, чтобы с ним играли, чтобы его гладили. Объявление было ну просто то, что мы искали:

«Ласка! Маленький черный котеночек, настолько нежный и игривый, что даже сфотографировать не выходит, сразу бежит, чтобы его гладили. Ищет дом… и т.д.». И красивенные фотографии черной кошечки.





Ну вот, сердце дрогнуло, оно! То, что нужно. Звоню. Конечно, вопросы про жилье и семью («а вдруг разбежитесь?») повторились… Но котика разрешили взять.

И вот здесь хочется рассказать отдельно про этого человека. Женщина работает тренером в Ратомке. В деревне очень много котов, в том числе бездомных. Люди знают уже, что этот человек старается пристроить животных… Поэтому часто случается так, что просто на пороге находит коробки с котятами. Так и сейчас случилось. Когда я приехала смотреть котят, им было уже месяца по 2,5. Кроме них была еще коробка с пятью практически грудными котятами. Чуть глазки открыли. Так же подкинули на порог.

Хочется просто сказать огромное спасибо таким неравнодушным людям, как та женщина, что их спасла.

Она подбирает животных, ухаживает, зовет ветеринара, чтобы он осмотрел животных, подлечивает и отдает людям. Спасибо Вам! Знайте, что котенок в хороших руках и в нем души не чают.

Но вот котенок переступил порог дома. Немного успокоился, перестал бояться незнакомых людей, изучил территорию, прополз под всеми диванами, обнюхал все вокруг, получил имя Майя…





И я вам скажу, что это вообще не Ласка. Этот котенок просто сущий дьяволенок!:)

Откуда мы ее только не доставали, где она только не бывает! Носится, прыгает, летает. Шпионит за тобой из-за угла дивана, нападает, потом быстро скрывается. Невероятные сальто в воздухе, перелеты с одного дивана на другой. Если ты стоял в комнате, зашел за угол и выглянешь, то обязательно увидишь кусочек моськи этой шпионки. Потому что она свято уверена, что в любой момент времени с ней играют, даже когда ты просто идешь по своим делам. Когда я собираюсь рано утром на работу, то со стороны может показаться, что это ей надо торопиться. По дому опасно ходить, когда носится этот метеор — может сбить с ног:)





Любовь кошки к моему молодому человеку намного сильнее. Утром приходит будить. То кусает за бороду, то вылизывает. А сколько раз он страдал от кошачьих царапин, служа ей плацдармом для прыжков/полетов/нападений на меня по утрам?..

Но все равно она прелесть. А все знакомые, которые ее видят, говорят, что просто кошка под стать хозяйке подобралась, так что грех жаловаться.

Основная проблема, когда брали кота, была в том, что не хотели люди отдавать своего друга несемейной паре. Мало ли, вы разбежитесь, а кота выкинете… Ха-ха-ха! Да мы чуть не переругались, пока выясняли, с кем останется кошка, если вдруг мы разбежимся. А сколько обид было, т.к. кошку выбрала я, домой привезла я, корм покупаю я, ухаживаю я. А любит больше парня. Ужас просто, трагедия всей жизни!

Так что, люди, обязательно заводите животных дома! Они учат о ком-то заботиться, любить и отучают детей от жестокости к бездомным животным.

Кот в доме — это урчащее счастье. Которое при этом еще и не надо выгуливать — это я как собачница говорю!

Кто любит Мамбу? Все любят Мамбу!

Знакомьтесь, это наша Мамба! А знаете почему? Потому что все любят Мамбу!





Появилась она у нас поздним осенним вечером два года назад. Мы просто смотрели объявления о продаже собак и увидели их — 5 девочек-сестричек! Сложно было выбрать одну из них, но просто в один момент я взяла в руки ту, что была ближе всех, и уже не отпустила!





Через два часа мы везли этот маленький комочек счастья домой.

C первых минут Мамба ощутила себя полноправной хозяйкой в доме и сладко уснула у меня на подушке. С тех пор каждое утро первое, что я вижу, открыв глаза, — это мокрый нос и радостные глаза Мамбы!





Мамба — это большой щенок! Она очень любит играть, у неё есть два мячика, за которыми она носится по всей квартире и сносит всё на своем пути. Еще она очень любит снег и прыгает по сугробам как зайчик.





Наша Мамба — это наш личный антистресс. Как бы сильно мы ни устали, стоит только увидеть эти полные радости глаза, этот ежесекундно виляющий хвостик, все становиться неважно, и ты понимаешь, что счастье есть! И зовут его Мамба!

Семь маленьких хвостов

Добрый день. меня зовут Анастасия. У меня живут хорьки… Много хорьков! Если быть точнее, 7 маленьких хвостов!





Началась эта любовь с того, что я наткнулась на видео с хорьками. Эти милые шустрые хвосты, которые за время бодрствования успевают развернуть полквартиры, а во сне — делай с ними что хочешь, запали мне в душу. Когда мы все приехали забирать моего первого хоречка — счастью не было предела… Это был маленький шерстяной комочек счастья, требовавший внимания, любви и заботы.

После в доме появилась девочка окраса пастель, отказник (хозяева бросили его) альбинос, потеряшка перламутр, отказник дью (белый черноглазый) и завершением хорячьей пирамиды стала парочка окраса «шоколад».





Кто же такой хорек?

Мохнатый ускоритель вашей жизни! Вы не успели убрать носки? Окей, это сделает ваш хорь, только занесет он их в свою нычку, но никак не в стиральную машинку. У вас выходной день, 6.30 утра? Замечательно, ведь в это время мы встаем на работу и пора выпускать хоречка носиться по квартире, чтоб он с важным видом делал свои хорячьи дела!

Маму разобрала тоска? Как же… Чтобы мама не скучала, хоре нужно развернуть горшок с цветком, перевернуть мусорку и утащить фантик за холодильник. И вот мама занята, и тосковать ей некогда.

Как приятно, когда ты приходишь домой, а тебя встречают мохнатые мордашки. Они рады тебе как никто другой. Ждут, когда возьмешь на ручки их поласкать. Сводят тебя на кухню к холодильнику, зная, что ты не сможешь отказать глазам со взором мирской скорби. И с каким довольным видом, зажмуря глаза, они будут есть лакомство!





Зная, что дома тебя ждут «мохнатые хвосты», хочется побыстрее попасть домой и понежиться с ними! Я очень люблю своих хорьков! Они лучшие зверюшки на планете!

А может, они ищут именно вас?

Лика





Ищем дом лисичке Лике! Она хорошая, она красивая, она совсем юная. Лике 8 месяцев, она умна, обаятельна и хороша собой. Мечтаете завести преданную красавицу? Ждем Вашего звонка! +37529 3 531 368 Ирина

Габи





Встречаем Цыганку-Габи! Почему ее так зовут? Да потому что это просто табор жизнерадостности в одной языкастой мордочке! Совершенно неунывающая детка! Любит всех — взрослых и детей, собак и котов. Собака-улыбака и неунывака. Слизнет все печали и горести. И подарит вам свое сердце навсегда. Спешите — наша тигровая снегурочка уже прыгает в нетерпении!!! Споет, станцует, и вы не сможете не улыбнуться! +375292767914 Елена

Пепа





Каждый день Пепа смотрит в окно. Вытягивает носик и ждет. Ждет своего Человека. Она безумно мечтает стать самой-самой для того важного. Ведь придет, правда? А может, это именно Вы? Шестимесячная изящная Пепа ждет Вас у окна. Приходите! +375296467356 Анастасия

Фрося





Простые вещи делают нас счастливыми. Семья, дом — самое важное, самое нужное.

Фрося. Милая, тоненькая, красивая. Нежная и доверчивая. Очень ждет чуда — самого простого и такого далекого. Очень хочет свою семью! Подумайте и решайтесь!

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