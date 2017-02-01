Аксиома "Минск — чистый город" уже завязла в зубах, но остается справедливой — на столичных улицах действительно чисто. Правда, не потому, что не сорят, а потому, что армии дворников каждый день сражаются с мусором.



© Sputnik / Виктор Толочко Минчане, которые сортируют мусор, будут платить за его вывоз меньше

На этом, увы, любовь к чистоте и комфорту у горожан заканчивается, и особенно хорошо это видно по подъездам домов, лифтам и прилегающей территории.

Минчан никто не сможет обвинить в нелюбви к комфорту — мы старательно наполняем свои квартиры признаками уютного быта. В конце прошлого века это были ковры, гигантские "стенки", кухонные комбайны и пылесосы "Вихрь", визжащие на весь квартал. Потом в моду вошли гипсокартонные евроремонты и массивная кожаная мебель. Сейчас в тренде гигантские телевизоры, индукционные кухонные плиты и умные выключатели, следящие за каждым вашим движением.

И огромной загадкой остается, почему люди, так следящие за своим домашним комфортом, считают все, находящееся за пределами квартиры, чужим враждебным миром, который нужно старательно ухудшать и разрушать.



© Sputnik / Виктор Толочко Мусорные контейнеры

Почему у взрослых, вменяемых людей начисто отключено понимание, что не какие-то враждебные инопланетяне, а они сами живут в создаваемой ими же грязи?

Жильцы дома, курящие и плюющие в лифтах, в которых ездят каждый день. Собаководы, питомцы которых оставляют кучки удобрений на площадках, где потом играют дети собаководов. Автолюбители, превращающие в паркинг газоны под собственными окнами. Соседи, рассыпающие свой мусор у мусоропровода и приходящие понаблюдать за его гниением. Любители рассыпать рекламный мусор из почтового ящика прямо на пол. Курильщики, бросающие окурки вниз с балкона и горящие вместе с соседями, к которым эти окурки залетают. Дегенераты, справляющие малую нужду на лестницах. Даже маргиналы, распивающие свой алкоголь и разбивающие бутылки в песочницах, потом сами же приходят снова бухать в эти песочницы.

В доме, где живут мои родители, коридор на 4 квартиры закрыт от остального мира дверью с замком, ключи от которого есть исключительно у жильцов этажа. Пол в этом коридоре моет только моя мама, а чужой мусор у мусоропровода подметает и выбрасывает только папа, хотя там уже много лет стоят совок и веник специально для несчастных случаев. И ароматизаторы по этажу мы развесили, потому что с такими соседями, как вы понимаете, они сильно нужны. И нет, это не история про плохих соседей на отдельно взятом этаже, это, к сожалению, общая клиническая картина.

В офисах не лучше — немытые чашки и объедки на столах, какой-то хлам и мусор, туалеты грязнее вокзальных…

Что это — страстное выполнение завета "покинь свою зону комфорта для активного развития"? И чем меньше зона комфорта — тем больше прогресса? Очень уже тогда хочется увидеть результаты этого прогресса, чтобы понять, ради чего терпим.



© Sputnik/ Роман Шантар Информационная табличка

Еще существует теория, что Минск — город "понаехавших", им плевать на место обитания. С ней трудно согласиться, потому что "понаезжают" люди, стремящиеся к чему-то лучшему, и потом — откуда едут? Из маленьких городов и деревень, где отношение к тому, что тебя окружает, такое же, как и к дому, где ты живешь — двор подметается, забор подкрашивается, куры кормятся, у особо продвинутых — палисадники с цветами. Куда испаряется эта традиционная славянская привычка к чистоте?

Еще печальней, что у родителей, которые ведут себя подобным образом, дети растут точно такими же неряхами, считающими, что чистота и уважение к месту, где живешь — никчемный атавизм, и детишки, играющие в футбол стеклянной бутылкой и орущие "Смотри, как она круто разбилась вся" — это продукт деятельности их родителей, потому что потуги школы сделать учеников цивилизованными — ничто по сравнению с ежедневным примером папы, который паркуется на детской площадке, или мамы, которая на ходу выбрасывает мусор из семейного авто.

Есть, конечно, нормальные люди, но выходит так, что ненормальных почему-то больше и они пока побеждают. Решение проблемы? Если сознательность не просыпается самостоятельно, стоит ее разбудить какими-нибудь увесистыми пинками.

Есть неплохой пример — Сингапур, который еще недавно был изрядной помойкой. Теперь за брошенную на тротуар бумажку — штраф 500 местных долларов. Столько же — за справление малой нужды в неположенном месте. За курение или жевание жвачки нужно заплатить уже 1000 долларов, при том, что средняя зарплата в стране — 4000.

В Европе тоже не все сознательные и фанаты подбирать экскременты за своими собачками — но приходится, потому что штраф за оставление таких следов домашнего любимца — от 60 до 100 евро в разных странах ЕС, за выброс мусора из окна авто — 100-200 евро, парковка в пешеходной зоне — 200 евро и т.д.

Ручаюсь, сейчас многие подумали "если поймают" — ну что ж, это отличный детектор нерях.

Прежде, чем возмутиться на тему непосильных штрафов и поборов, просто подумайте о том, что в данном случае все они — за вещи, которые очень легко и просто не делать, причем заботясь не о ком-то, а о себе и месте, в котором живешь.