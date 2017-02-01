Об актуальных тенденциях в современной литературе и уходе писателей в блогосферу ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал с ректором российского Литературного института имени Максима Горького, писателем, исследователем, профессором МГУ Алексеем Варламовым.

По словам собеседника Sputnik, более ста лет назад антагонистов Льва Толстого и Святого Иоанна Кронштадтского считали очевидными властителями дум в обществе. Кроме того, аналогично складывалась и ситуация в советский период.



© Sputnik / Виктор Толочко В историческом музее представлен уникальный орнат из слуцких поясов

"В советское время художники и музыканты в меньшей степени, но писатели уж точно были властителями дум. Это Горький, Симонов и Шолохов, для кого-то — Ахматова, Пастернак и Солженицын. Сегодня в нашей литературе и в нашей жизни фигуры такого масштаба просто нет", — сказал Варламов.

По мнению профессора, современными властителями дум сегодня нельзя назвать даже тех писателей, которые очень остро заявляют о своих политических взглядах и своей позиции.

"Захар Прилепин с одной стороны, Людмила Улицкая с другой, Дмитрий Быков с третьей, но сказать, чтобы эти люди были властителями дум — нет, они авторитеты для какой-то определенной аудитории", — отметил собеседник Sputnik.

В современном обществе очевидными властителями дум являются скорее политики, чем писатели, в первую очередь — Владимир Путин, и с недавнего времени — Дональд Трамп. По мнению Варламова, властитель дум — это человек, на которого реагирует все общество, вне зависимости от того, принимает его или нет.

"Информационное поле сегодня заточено на политику больше, чем на культуру. Но даже в мировой литературе есть ли сегодня какой-то писатель, которого можно назвать властителем дум? Даже если говорить о Нобелевских лауреатах, есть очень хорошие писатели. Но в России я такого не вижу", — уточнил Варламов.

По мнению профессора, современная литература обладает точечным воздействием, во многом, благодаря интернету.

"Много людей, которые подписываются на блоги современных писателей. Акунин очень популярен среди определенной части блогосферы. Или лекции Дмитрия Быкова, многие на них ходят, читают его книги. Это есть, но все же это несколько другая история, чем была раньше", — считает Варламов.

Собеседник Sputnik отметил, что современное общество в значительной степени дифференцированное. При этом общественное мнение, в большинстве случаев, пытаются выстроить через какие-то потребительские стандарты.

Беседу с ректором Литературного института имени Максима Горького Алексеем Варламовым о современных тенденциях в литературе слушайте на радио Sputnik Беларусь.