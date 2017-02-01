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Украинцы попробуют проголосовать за НАТО

02.02.2017 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Украинцы попробуют проголосовать за НАТО

dnr-pravda.ru

На Украине будет проведен референдум о вступлении страны в НАТО, заявил Порошенко. По его словам, за присоединение к альянсу выступают больше половины украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести референдум о вступлении страны в НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

«Как президент я обращусь к мнению моего народа. Будет проведен референдум по вопросу о вступлении [Украины] в НАТО. И если украинцы проголосуют за, то я со своей стороны сделаю все, чтобы добиться членства в альянсе», — сказал Порошенко.

При этом он отметил, что если четыре года назад за присоединение к альянсу выступали только 16% украинцев, то сейчас таких, по его словам, уже 54%. Сроки проведения референдума он не уточнил, сообщает РБК.


 
 
 
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На Украине будет проведен референдум о вступлении страны в НАТО, заявил Порошенко. По его словам, за присоединение к альянсу выступают больше половины украинцев.

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