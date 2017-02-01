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Какие дома строят себе белорусы. Топ-10 типовых проектов с планировками

02.02.2017 09:17 — Разное | Tut.by  
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Белорусские проекты частных домов часто подвергаются критике — не модные, с маленькими окнами, «дробной» планировкой, низкими потолками. Архитекторы говорят, что это — всего лишь отражение пожеланий белорусского заказчика. Мы составили Топ-10 самых популярных белорусских типовых проектов. Для самого востребованного из них подготовили сравнительную смету на строительство из блоков и по каркасной технологии.

— Как такового белорусского архитектурного стиля еще нет, — говорит Наталья Липовка, архитектор компании «1000proektov.by». — В той же Польше сложился свой особый польский стиль в индивидуальном строительстве, в Германии — свой. Мы же еще на пути становления. При этом стоит отметить: чаще заказчики желают, чтобы их будущий дом имел черты польского. В списке предпочтений белорусов также канадские и финские архитектурные проекты. Люди анализируют их, просматривают фото уже построенных домов и просят на основе этого создать архитектурное решение для их дома. Как проектировщики, мы против слепого копирования зарубежных аналогов. Привнося и гармонично сочетая заимствованные элементы и черты европейской архитектуры, мы создаем оригинальные белорусские проекты.

— Есть такое мнение, что популярные проекты домов с мансардой — ничуть не оригинальней традиционных белорусских хат — тот же прямоугольник с двускатной крышей.

— На самом деле это зависит от архитектора. Посмотрите на финские проекты — это те же одноэтажные здания с мансардой. Но они не выглядят как наша хатка. У финских домов более пологие, большие по площади крыши. В отличие от наших домов, финские мансарды не имеют вертикальных стен, они более низкие — высота потолка до 2-х метров (у нас мансарда имеет невысокую стенку, высота потолков — до 2,5 метров).

На выбор проекта в большей степени влияет бюджет заказчика. Этот фактор сильно нивелирует применяемые архитектурные решения, выбор строительных и отделочных материалов. При маленьком бюджете чаще всего фасад стандартно штукатурится и красится. Поэтому мы предлагаем и самые простые, экономные в реализации проекты, строительство которых возможно и своими силами.

Если есть деньги, фасаду уделяется больше внимания. Для него можно применить самые разнообразные решения — камень, клинкер, дерево, стекло, различные комбинации отделочных материалов.

Как меняются приоритеты белорусских заказчиков

— Еще недавно белорусы чаще заказывали проекты двухэтажных домов. Теперь популярны одноэтажные дома с мансардой. Это обусловлено тем, что они не так дороги, как полноценные двухэтажные дома, при этом имеют достаточно большую общую и жилую площадь. Обычно они разграничены на дневную и ночную зоны. То есть на первом этаже располагаются гостиная, кухня, санузлы, топочная, здесь занимаются хозяйственными делами и встречают гостей, проводят большую часть времени. Мансарда — это уже приватная ночная зона со спальнями.

В большинстве своем типовой белорусский проект имеет площадь 150−200 м2, реже 250. В этом плане у наших людей скромные запросы. Те же российские заказчики покупают проекты огромных домов — по 400 м².

Наибольшей популярностью сейчас пользуются проекты со свободной планировкой. Объединенные кухни и гостиные, большие пространства без стен и перегородок. Зоны выделяются расстановкой мебели. Есть заказчики, которые требуют планировку спален, совмещенных с санузлом и гардеробной. Кому-то это покажется лишним, но я, например, считаю это очень удобным решением.

Оптимальный размер спален — 12−16 м2. Два санузла в доме с мансардным этажом — это необходимость. Один располагается в какой-то дневной зоне, второй — ночной. Желательно, чтобы они находились друг над другом — это упрощает прокладку инженерных коммуникаций.

Все чаще белорусы заказывают проекты с большими, от пола до потолка, окнами. Существует мнение, что большая площадь остекления удорожает проект. Конечно, если использовать различные раздвижные конструкции с утепленным алюминиевым профилем — то это и в самом деле будет довольно дорого. Однако существуют конструктивные решения, которые делают сплошное остекление доступным. Окна — не самый дорогой элемент.

На стоимость строительства больше всего влияют такие элементы как плоские эксплуатируемые кровли (над гаражами, например.), цокольные этажи.

ТОП-10 самых популярных типовых проектов*

 

  1. Проект № 1662 для каркасного дома


Общая площадь — 139 м², жилая площадь — 84 м².




Дом имеет очень компактную и грамотную планировку. Открытое пространство кухни-гостиной позволяет создать интересный современный интерьер. А наличие террасы — мечта многих семей.

2. Проект № 1690 для каркасного дома


Общая площадь — 157,6 м², жилая площадь — 97,4 м². Архитектор Анастасия Барановская






Красивый и комфортный дом для большой семьи. Наличие просторной террасы и балкона придают ему особенно выразительный вид.

  1. Проект № 1624 из бруса








Классический деревянный дом из профилированного бруса. Тоже для большой семьи.

  1. Проект № 1635 из блоков








Нестандартные по размеру и форме окна придают дому современный вид. Особенностью проекта можно считать организованную над гаражом открытую террасу.

  1. Проект № 1681 для каркасного дома


Общая площадь — 115,7 м², жилая площадь — 53,1 м². Архитектор Наталья Липовка






Удачное сочетание четкого функционального планировочного решения и оригинальной внешней отделки каркасного дома.

  1. Проект № 1686 для каркасного дома


Общая площадь — 100,12 м², жилая площадь — 50,68 м². Архитектор Марина Шатова



В архитектуре дома сочетаются простые геометрические формы и нестандартное решение остекления, что придает его внешнему облику современный вид. Просторная кухня-гостиная имеет выход на открытую террасу.

  1. Проект № 1679 для каркасного дома


Общая площадь — 83,4 м², жилая площадь — 41,2 м². Архитектор Наталья Липовка






Компактное здание с простой планировкой и минимальным составом необходимых помещений может использоваться в качестве гостевого дома. Входная группа имеет интересное решение, придающее архитектуре дома выразительный вид.

  1. Проект № 1693 для дома из бруса


    Общая площадь — 212,88 м², жилая площадь — 75,2 м². Архитектор Анастасия Барановская



Сочетание простой формы плана и сложной геометрии крыши придают дому характерную эстетику.

  1. Проект № 1553 дома из бруса


Общая площадь — 155 м², жилая площадь — 77 м². Архитектор Марина Шатова






Террасы по обеим сторонам здания оформлены колоннами, балками, тонкими декоративными рейками, что придает чувство легкости и воздушности пространства.

  1. Проект № 1695 дома из блоков


Общая площадь — 454 м², жилая площадь — 171 м². Архитектор Барановская Анастасия






Проект в стиле минимализм. В наружной отделке фасадов дома гармонично сочетаются бетон, фактурная штукатурка и дерево, формируя его индивидуальную эстетику.

*(по версии сайта 1000proektov.by)

Типовой превращают в индивидуальный

Еще 10 лет назад заказчики обращались к архитектору в основном за удобным планировочном решением. При этом архитектура, объемно-планировочное решение, отделка фасадов были на втором плане. Теперь ситуация изменилась — белорусского заказчика кроме планировочного решения не меньше интересует и внешний облик дома.

— Распространенная ситуация, когда люди, выбрав типовой проект, обращаются к архитектору внести в него некоторые изменения. После этих изменений дом получает свои индивидуальные черты. Отмечу, что сегодня мы понемногу отходим от типовых проектов в сторону индивидуального проектирования. Заказчик ставит задачу не только до мелочей продумать дом, но и заранее выявить и по возможности решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе строительства. Поэтому он покупает уже не просто картинку, — а полный проект, в состав которого включены несколько разделов: эскизный и строительный проекты, инженерные сети.

Строительный проект включает в себя все сведения по строительным материалам, в нем точно указаны все объемы. В нем есть все чертежи фундаментов, стен, кровли, показаны все необходимые конструктивные узлы. Заказчик может полностью контролировать все рабочие процессы на стройке.

Раздел инженерные решения — это набор чертежей со схемами разводки водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и электричества. Он просто необходим при монтаже инженерных коммуникаций.

Популярной становится и топографическая съемка участка, которая позволяет учесть все особенности рельефа участка при посадке дома. Также все чаще заказчики понимают необходимость выполнения геологических изысканий для грамотного выбора типа фундамента и его расчета.

Полный комплект документов типового проекта стоит ориентировочно 1500 рублей. Только эскизная часть — 240−350 рублей, 600−800 рублей стоит строительный раздел, инженерная часть — 500−700 рублей. Внести изменения в типовой проект обойдется примерно в 100 рублей дополнительно.

Стоимость индивидуального проекта зависит от площади и рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра. У нас, например, это стоит 12,5 рублей за м2 проектируемого дома. То есть, если вы заказываете проект на 130 м², то его ориентировочная стоимость составит 1625 рублей. Получается незначительно дороже типового проекта.

Топографическая съемка участка стоит 250 рублей, отчет по геологическим изысканиям 600−700. Эти услуги заказываются отдельно.

Сколько стоит по проекту строить?

Если говорить о том, из каких материалов чаще всего строят дома белорусы, то на первом месте, конечно, газосиликат. Однако популярны сейчас и каркасные дома. Они дешевле, проще в отделке, очень быстро возводятся. Сравнить стоимость строительства можно в таблице, где представлены сметы на проект 1662.


Проект 1662

Смета на строительство дома по проекту 1662

 

Фундамент материал/работа (в бел. рублях)

Стены

материал/работа (в бел. рублях)

Перекрытия

материал/работа (в бел. рублях)

Крыша

материал/работа (в бел. рублях)

Отделка фасада

ИТОГО

(в бел. рублях)

Блок газосиликатный

Фундамент ленточный со черновой бетонной стяжкой

Под крыльцо и террасу устраиваются столбы сечением 300*300 мм

10600/6 300

Блок газосиликатный Перемычки и монолитный пояс. Вентканалы из кирпича КРО 200

13 700/6 500

Межэтажное монолитное перекрытие толщ. 180 мм. 4 900/2600

Кровля — металлочерпица Стропильная система, утепление 200 мм 6 400/ 4 000

Утепление фасада каменной ватой толщ 50 мм, сетка, 2 слоя фасадного клея

3 400/2 300

71 000
 

Фундамент материал/работа (в бел. рублях)

Стены, перекрытия

материал/работа (в бел. рублях)

Отделка внешняя и внутренняя, утепление

материал/работа (в бел. рублях)

Кровля

материал/работа (в бел. рублях)

Итого

Каркас. Вариант 1

Свайно — винтовой — 4 800

Стены — Комплект каркасов из сухого строганного материала сечением 45*145 мм для несущих стен, 95*45 мм для внутренних перегородок и 45*195 мм для перекрытий. Каркасы собираются в заводских условиях и пропитываются огне-био защитой

18 000/2 400

Обшивка каркасов снаружи ОСБ 3 — 12 мм. Обшивка дома внутри ОСБ 3 — 10 мм. Полы — ОСБ 3 — 22 мм. Потолки — ОСБ 3 — 10 мм. Утепление наружных и несущих стен минеральной ватой ISOVER — 150 мм, перегородок — 100 мм, перекрытий — 200 мм.

12500/7 300

Металлочерпица, стропильная система — 50*200 мм. Утепление 200 мм минеральной ватой

6 400/4 000

55 400

Каркас. Вариант 2

Свайно-ростверковый.

Столбы под террасу и внутренние перегородки.

2 800/2 400

Комплект каркасов из сухого строганного бруса: сечение 45*145 мм для несущих стен, 95*45 мм для внутренних перегородок и 45*195 мм для перекрытий. Каркасы собираются в заводских условиях и пропитываются огне-био защитой.

18000/2 400

Наружная отделка: имитация бруса 27*175 мм. Утепление каменной ватой Paroc: наружных стен — 200 мм., несущих стен — 150 мм., перегородок — 100 мм., перекрытий — 200 мм.

Внутренняя отделка: полы — доска пола шпунтованная — 27 мм, стены — имитация бруса 17*135 мм, потолок — потолочная рейка 12*100 мм. Отделка санузлов: пол — ЦСП 22 мм, Стены и потолок — влагостойкий гипоскартон.

18500/12000 рублей

Металлочерпица, стропильная система — 50*200 мм. Утепление 200 мм минеральной ватой

6 400/4 000

76 900

Дополнительно к сметам:

  • Окна пластиковые с двухкамерным стеклопакетом — 2 600 рублей
  • Дверь входная металл РБ — 450 рублей.

(Расчеты представило архитектурное бюро «1000 проектов»)

 
 
Ссылка на источник 64
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