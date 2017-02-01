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Какие дома строят себе белорусы. Топ-10 типовых проектов с планировками
Белорусские проекты частных домов часто подвергаются критике — не модные, с маленькими окнами, «дробной» планировкой, низкими потолками. Архитекторы говорят, что это — всего лишь отражение пожеланий белорусского заказчика. Мы составили Топ-10 самых популярных белорусских типовых проектов. Для самого востребованного из них подготовили сравнительную смету на строительство из блоков и по каркасной технологии.
— Как такового белорусского архитектурного стиля еще нет, — говорит Наталья Липовка, архитектор компании «1000proektov.by». — В той же Польше сложился свой особый польский стиль в индивидуальном строительстве, в Германии — свой. Мы же еще на пути становления. При этом стоит отметить: чаще заказчики желают, чтобы их будущий дом имел черты польского. В списке предпочтений белорусов также канадские и финские архитектурные проекты. Люди анализируют их, просматривают фото уже построенных домов и просят на основе этого создать архитектурное решение для их дома. Как проектировщики, мы против слепого копирования зарубежных аналогов. Привнося и гармонично сочетая заимствованные элементы и черты европейской архитектуры, мы создаем оригинальные белорусские проекты.
— Есть такое мнение, что популярные проекты домов с мансардой — ничуть не оригинальней традиционных белорусских хат — тот же прямоугольник с двускатной крышей.
— На самом деле это зависит от архитектора. Посмотрите на финские проекты — это те же одноэтажные здания с мансардой. Но они не выглядят как наша хатка. У финских домов более пологие, большие по площади крыши. В отличие от наших домов, финские мансарды не имеют вертикальных стен, они более низкие — высота потолка до 2-х метров (у нас мансарда имеет невысокую стенку, высота потолков — до 2,5 метров).
На выбор проекта в большей степени влияет бюджет заказчика. Этот фактор сильно нивелирует применяемые архитектурные решения, выбор строительных и отделочных материалов. При маленьком бюджете чаще всего фасад стандартно штукатурится и красится. Поэтому мы предлагаем и самые простые, экономные в реализации проекты, строительство которых возможно и своими силами.
Если есть деньги, фасаду уделяется больше внимания. Для него можно применить самые разнообразные решения — камень, клинкер, дерево, стекло, различные комбинации отделочных материалов.
Как меняются приоритеты белорусских заказчиков
— Еще недавно белорусы чаще заказывали проекты двухэтажных домов. Теперь популярны одноэтажные дома с мансардой. Это обусловлено тем, что они не так дороги, как полноценные двухэтажные дома, при этом имеют достаточно большую общую и жилую площадь. Обычно они разграничены на дневную и ночную зоны. То есть на первом этаже располагаются гостиная, кухня, санузлы, топочная, здесь занимаются хозяйственными делами и встречают гостей, проводят большую часть времени. Мансарда — это уже приватная ночная зона со спальнями.
В большинстве своем типовой белорусский проект имеет площадь 150−200 м2, реже 250. В этом плане у наших людей скромные запросы. Те же российские заказчики покупают проекты огромных домов — по 400 м².
Наибольшей популярностью сейчас пользуются проекты со свободной планировкой. Объединенные кухни и гостиные, большие пространства без стен и перегородок. Зоны выделяются расстановкой мебели. Есть заказчики, которые требуют планировку спален, совмещенных с санузлом и гардеробной. Кому-то это покажется лишним, но я, например, считаю это очень удобным решением.
Оптимальный размер спален — 12−16 м2. Два санузла в доме с мансардным этажом — это необходимость. Один располагается в какой-то дневной зоне, второй — ночной. Желательно, чтобы они находились друг над другом — это упрощает прокладку инженерных коммуникаций.
Все чаще белорусы заказывают проекты с большими, от пола до потолка, окнами. Существует мнение, что большая площадь остекления удорожает проект. Конечно, если использовать различные раздвижные конструкции с утепленным алюминиевым профилем — то это и в самом деле будет довольно дорого. Однако существуют конструктивные решения, которые делают сплошное остекление доступным. Окна — не самый дорогой элемент.
На стоимость строительства больше всего влияют такие элементы как плоские эксплуатируемые кровли (над гаражами, например.), цокольные этажи.
ТОП-10 самых популярных типовых проектов*
Дом имеет очень компактную и грамотную планировку. Открытое пространство кухни-гостиной позволяет создать интересный современный интерьер. А наличие террасы — мечта многих семей.
2. Проект № 1690 для каркасного дома
Красивый и комфортный дом для большой семьи. Наличие просторной террасы и балкона придают ему особенно выразительный вид.
Классический деревянный дом из профилированного бруса. Тоже для большой семьи.
Нестандартные по размеру и форме окна придают дому современный вид. Особенностью проекта можно считать организованную над гаражом открытую террасу.
Удачное сочетание четкого функционального планировочного решения и оригинальной внешней отделки каркасного дома.
В архитектуре дома сочетаются простые геометрические формы и нестандартное решение остекления, что придает его внешнему облику современный вид. Просторная кухня-гостиная имеет выход на открытую террасу.
Компактное здание с простой планировкой и минимальным составом необходимых помещений может использоваться в качестве гостевого дома. Входная группа имеет интересное решение, придающее архитектуре дома выразительный вид.
Сочетание простой формы плана и сложной геометрии крыши придают дому характерную эстетику.
Террасы по обеим сторонам здания оформлены колоннами, балками, тонкими декоративными рейками, что придает чувство легкости и воздушности пространства.
Проект в стиле минимализм. В наружной отделке фасадов дома гармонично сочетаются бетон, фактурная штукатурка и дерево, формируя его индивидуальную эстетику.
*(по версии сайта 1000proektov.by)
Типовой превращают в индивидуальный
Еще 10 лет назад заказчики обращались к архитектору в основном за удобным планировочном решением. При этом архитектура, объемно-планировочное решение, отделка фасадов были на втором плане. Теперь ситуация изменилась — белорусского заказчика кроме планировочного решения не меньше интересует и внешний облик дома.
— Распространенная ситуация, когда люди, выбрав типовой проект, обращаются к архитектору внести в него некоторые изменения. После этих изменений дом получает свои индивидуальные черты. Отмечу, что сегодня мы понемногу отходим от типовых проектов в сторону индивидуального проектирования. Заказчик ставит задачу не только до мелочей продумать дом, но и заранее выявить и по возможности решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе строительства. Поэтому он покупает уже не просто картинку, — а полный проект, в состав которого включены несколько разделов: эскизный и строительный проекты, инженерные сети.
Строительный проект включает в себя все сведения по строительным материалам, в нем точно указаны все объемы. В нем есть все чертежи фундаментов, стен, кровли, показаны все необходимые конструктивные узлы. Заказчик может полностью контролировать все рабочие процессы на стройке.
Раздел инженерные решения — это набор чертежей со схемами разводки водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и электричества. Он просто необходим при монтаже инженерных коммуникаций.
Популярной становится и топографическая съемка участка, которая позволяет учесть все особенности рельефа участка при посадке дома. Также все чаще заказчики понимают необходимость выполнения геологических изысканий для грамотного выбора типа фундамента и его расчета.
Полный комплект документов типового проекта стоит ориентировочно 1500 рублей. Только эскизная часть — 240−350 рублей, 600−800 рублей стоит строительный раздел, инженерная часть — 500−700 рублей. Внести изменения в типовой проект обойдется примерно в 100 рублей дополнительно.
Стоимость индивидуального проекта зависит от площади и рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра. У нас, например, это стоит 12,5 рублей за м2 проектируемого дома. То есть, если вы заказываете проект на 130 м², то его ориентировочная стоимость составит 1625 рублей. Получается незначительно дороже типового проекта.
Топографическая съемка участка стоит 250 рублей, отчет по геологическим изысканиям 600−700. Эти услуги заказываются отдельно.
Сколько стоит по проекту строить?
Если говорить о том, из каких материалов чаще всего строят дома белорусы, то на первом месте, конечно, газосиликат. Однако популярны сейчас и каркасные дома. Они дешевле, проще в отделке, очень быстро возводятся. Сравнить стоимость строительства можно в таблице, где представлены сметы на проект 1662.
Смета на строительство дома по проекту 1662
Дополнительно к сметам:
(Расчеты представило архитектурное бюро «1000 проектов»)
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