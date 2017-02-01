LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сам (а)!».

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Нам пришло множество писем, с прошлыми выпусками можно ознакомиться здесь:

Сегодня в нашем выпуске — новые истории преодоления.

История 13

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Максимчук, мне 47 лет. Я из г. Солигорска, и я индивидуальный предприниматель. Есть взрослая дочь, которой в этом году будет 25, и пока еще нет мужа.

В моей работе (а работаю я с людьми) очень важно хорошо выглядеть. И я очень рада, что к этому возрасту я наконец поняла, что похудение — это не только путь к тому, чтобы выглядеть лучше, но и к тому, чтобы быть здоровее.

Уже сегодня я иногда слышу от своих подруг вопрос: «А ты не боишься стареть?». И я хорошо понимаю, что нет, не боюсь, потому что я хочу стареть красиво! Особенно, когда стала видеть, что это возможно. В любом спортивном сообществе можно пролистать пару страниц постов и увидеть красивых людей в возрасте 50−60−70 и 80 лет. И они меня очень мотивируют…

Права была героиня фильма «Москва слезам не верит», что в 40 лет жизнь только начинается.

Прочитав вашу статью, я решила поучаствовать в конкурсе и побороться, ведь я еще в начале своего пути к совершенству тела. А призы и подарки точно будут меня стимулировать и помогут быстрее достичь желаемого. Ну и поскольку я никогда не советовалась с диетологами и тренерами, то я на самом деле немного рассчитываю на советы от профессионалов. Могу представить, насколько эффективнее станут мои тренировки, если я с кем-то побеседую. Но до этого момента я даже не думала о том, чтобы нанять тренера…

Ну, а теперь, к самому интересному.

Вот какой я была:

Июнь 2013 г.





Вот какой я стала, похудев сама:

Август 2016 г.





А вот мой идеал фигуры женщины 50-летнего возраста:



Gingi Ray, 50 лет

А теперь отвечу на вопросы из статьи.

Я никогда не была худышкой — ни в садике, ни в школе. Всегда любила вкусно поесть и поменьше двигаться. Поэтому вес всегда был чуть выше, чем нужно, хотя и слишком толстой я тоже не была.

С возрастом вес потихоньку прибавлялся. Роды сделали свое дело, потом каждые 10 лет я замечала, что ем вроде немного, но размеры одежды приходится покупать все больше и больше. Плюс ко всему двадцатилетний стаж курильщика давал о себе знать, ну и иногда бокальчик-другой вина по праздникам могла себе позволить. В 2006 году я попала в ДТП и получила серьезную травму: у меня сломалась нога в двух местах, и я полгода прожила с загипсованной от пятки до бедра ногой.

Конечно, после травмы я набрала еще больше килограммов. Но и это меня не беспокоило какое-то время, я давала себе оправдание, мол, возраст, травма сильная… Я жалела себя, честно говоря…

Больше всего я набрала вес с 2010 года, когда сидела на работе до 19.00 и ужинала только часов в 20−21. И вроде все было нормально, если не считать того, что начали болеть ноги, спина, и что-то плохо стал работать желудок. При росте 172 см вес 92 кг был не очень заметен, хотя в зеркале и на фотографиях я сама себе уже не нравилась давно. И вот в один прекрасный день один из моих хороших друзей наконец-то заставил меня встать на весы, буквально запихнув меня на них. И тут со мной случилась истерика. Пока я не видела эту цифру 92 кг, я не так беспокоилась, а тут увидела, что мне до 100 кг осталось всего 8 и с таким образом жизни я эти 8 кг наберу уже через год!

Я проплакала весь вечер, но решила, что буду все менять. Мне было очень жаль расставаться с прежним образом жизни. Я понимала, что необходимо себя заставить это сделать, иначе через 15 лет прежней жизни я стану очень больным человеком с одышкой, высоким давлением, проблемами с сердцем и сосудами и ещё неизвестно с чем. Меня в тот вечер это заставило сильно задуматься над тем, как я собираюсь стареть! Я попрощалась с прежней жизнью, и на следующий день я уже начала предпринимать конкретные действия.

Что я делала: система питания, комплексы упражнений и т.д.

Случилось так, что как раз приблизительно в это время моя подруга в Минске купила себе дорогущий абонемент в один из фитнес-центров и каждый раз после визита в центр она подробно рассказывала мне, как она там проводит время, какие занятия и т.д. с ними там проводят. Меня заинтересовала система питания, которую им предложила диетолог. Я попросила подругу поделиться со мной информацией о чудесной схеме питания, и та любезно согласилась это сделать. Я переписала диету и начала сама выстраивать систему питания. Завела для себя «дневник наблюдения за живой природой» (т.е. за телом и весом) и начала записывать туда все, что я съела за день и сколько. Купила себе кухонные весы и взвешивала каждую порцию. Заносила в дневник вес утром и вечером. Дневник веду до сих пор, вот фотофакт)

Первые записи:





и последние:





С физической нагрузкой было сложнее. Я не могла позволить себе занятия в зале, или бег, или фитнес, т.к. я не представляла, как вставлю эти активности в свой рабочий график. И тогда я решила, что в любую погоду я буду ходить в офис только пешком! Дорога до офиса занимает минут 30, поэтому я выходила ровно за 30 минут до работы и быстрым шагом каждый день ходила в офис и домой только пешком! Спина была мокрая, когда я приходила в пункт назначения, первое время я просто задыхалась от быстрой ходьбы (но продолжала курить). Постепенно мне ходьбы становилось мало, и я начала дома, в офисе, пока меня никто не видит, делать приседания. Начала с 50 приседаний в день и постепенно довела до 100 в день. Приучила себя постепенно пить 2−2,5 литра воды в день, пять раз питаться и последний прием пищи принимать до 19.00. Носила с собой и перекусы, и обеды, и ужины.

Весной 2016 г. начала интересоваться абонементами в фитнес-залы. И наконец купила!

Что оказалось самым трудным

Было очень сложно сразу составить себе правильный, сбалансированный рацион, ломала голову каждый вечер, составляя себе меню на следующий день. Я не считала калории, мне нужно было соединить белки, углеводы и клетчатку в правильном соотношении. Первые месяцы я каждый вечер писала меню на следующий день. Надо было придумать такую еду, которую можно взять на обед или ужин, учитывая то, что в офисе есть только чайник, и из горячего у меня были только чай или кофе. А еще сложно было сразу осознать, что, оказывается, у меня есть серьезная зависимость от еды! Желудок сыт, а мозг сканирует, что там дома есть кое-что «пожевать». Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. И я начала тщательно контролировать эту зависимость.

Как я боролась со срывами

Первое время было очень сложно контролировать себя по вечерам, поэтому, чтобы не сорваться, я ложилась спать в 22 часа, чтобы позже не набить едой желудок. Когда я осознала зависимость от еды, со срывами стало бороться гораздо проще. Но, скажу я вам, эта борьба продолжается до сих пор, однако я регулярно одерживаю победу. И даже после новогодних застолий я набрала всего 2 кг, с которыми планирую расправиться в ближайшие 2 недели. Конечно, мне хотелось иногда нормально и вкусно поесть, и поэтому я поставила перед собой задачу сбросить вес до 66 кг, когда я уже смогу спокойно есть все, что я захочу. Так я думала, когда мой вес составлял уже 75 кг. Были моменты, которые называют плато, когда вес останавливается и никак не хочет уходить, и я по-прежнему стремилась к заветной цифре на весах. Такие плато у меня были 2 раза. Первый раз вес остановился на отметке 80, второй на отметке 73. Я понимала, что если я остановлюсь, то очень быстро мой результат сойдет на нет.

К какому результату я пришла

В ноябре 2014 года я весила 92 кг, а в ноябре 2015-го я весила уже 68 кг. А в апреле 2015 года я бросила курить! Сегодня я чувствую себя совершенно иначе, чем в 2013 году. Когда я начала вести «дневник наблюдений», я познакомилась и подружилась со своим телом. Мне стали понятны его сигналы. Я прочувствовала, как моё тело реагирует на погоду и разные времена года. Прошли боли в спине, перестали болеть колени. Сегодня я чувствую себя полной сил и энергии.

И когда я прочитала про ваш конкурс, я подумала: «Это моя история, и я должна о ней хотя бы рассказать вашей редакции!». Потому что, когда я отказалась от вредных привычек переедать, курить, поздно ложиться спать, питаться как попало и чем попало, мое тело начало отвечать мне с благодарностью. Стала легче походка, я начала замечать на себе восхищённые взгляды одних и завистливые взгляды других. Кто-то говорил комплименты, а кто-то сочувственно спрашивал о моём здоровье, думая, что мое похудение связано с какой-то болезнью… Но тут же получали от меня ответ, что это цель, достигнутая за год. Сегодня я часто слышу вопросы о том, как мне удается удерживать свой вес? Нужно полюбить себя и заставить правильно питаться, вовремя ложиться спать. Пить нужное количество воды в день. Очень много советов можно прочитать в интернете, но самое главное заставить себя всё это делать.

Сегодня я ставлю перед собой цель выглядеть в свои 50 лет так же хорошо, как мой идеал. Спасибо за возможность поделиться своей историей! Надеюсь, она кого-нибудь вдохновит!

История 14









Всем привет, меня зовут Дмитрий, и сразу к спойлерам: я похудел на 46 кг.

Правда впечатляет? Если честно, я сам до сих пор не могу в это поверить, но год упорной работы в спортзале и простая диета принесли результаты.

Я с детства не был худым, но до 17 лет вёл достаточно активный образ жизни (занимался народными танцами, любил ездить на лыжах зимой, на велосипеде — летом), это мне помогало держать вес на месте, я не худел, но и не толстел. К сожалению, в 17 я перестал заниматься танцами, и лишние килограммы не заставили себя ждать. За последующие годы я потолстел очень сильно и достиг почти нереальной цифры — 132 кг.

Худеть я начал спонтанно: просто проснулся одним летним утром и понял — пора худеть. Я чувствовал себя будто в чужом теле, мне было тяжело, и я хотел побыстрее избавиться от лишнего веса. До этого было несколько попыток, но все они закончились провалом.

На этот раз я выбрал совсем не сложную диету — кремлёвскую, или безуглеводную. Всё очень просто, надо по максимуму ограничить приём углеводов в сутки, чтобы организм вырабатывал энергию из запасов жиров. Открываешь таблицу, где прописаны все основные продукты и содержание в них углеводов, составляешь себе меню на день, чтобы количество потребляемых углеводов не превышало 40 в день. Конечно, про шоколадки и другие сладости, мучное пришлось сразу же забыть. Естественно, всё это затянулось бы надолго, если б я не сопровождал весь процесс похудения походами в спортзал.

Как ни странно, вначале проблем не было: за первые 2 недели я скинул 5 кг, у меня была эйфория. Но, как оказалось, радовался я напрасно, и после уверенных результатов за первые 2 недели вес остановился. Впереди были самые тяжёлые 3 недели — трудно было не физически, а морально. Я ходил в зал, питался правильно, но результата не было, вес стоял на месте. Думаю, в этом периоде люди зачастую и срываются с диеты.

Но я выстоял и терпеливо ждал, когда вес сдвинется с мёртвой точки. После этих трёх недель всё пошло очень хорошо.

В спортзале я не нанимал тренера, просто старался делать больше кардиоупражнений. После мучительных часов поиска в интернете программы для тренажерного зала я всё же составил ее для себя. Естественно, так как я совсем не разбирался в этом, показал её тренеру, и он внёс небольшие корректировки: это было единственное участие специалиста в моем процессе похудения. Я составил себе программу фулбоди (тренировка на все виды мышц за один поход в зал), делал упражнения кругами с маленькими перерывами. Также много бегал.

Я стабильно начал терять 5 кг в месяц. Самые тяжелые «минус 5 кг» были уже в конце похудения, когда вес упал ниже 90. Худеть стало очень тяжело, вес не уходил. Пришлось увеличить физические нагрузки — и это сработало. Если подводить итог, ровно за год я похудел на 46 кг. Конечно, хотел бы сказать спасибо своим родителям, без их поддержки я бы не добился этих результатов. Они меня поддерживали во всем, и даже сами старались соблюдать иногда диету (правда, втихаря «точили» булочки).

Сейчас у меня вес немного прыгает: летом 80−82, зимой 85−87, в зависимости от того чем я питаюсь.

На данном этапе основная задача состоит в том, чтобы нормализовать обмен веществ и полностью перестроить организм. К сожалению, заметил, что если начинать питаться углеводными продуктами, вес набирается быстро. Надо менять рацион постепенно, добавлять по чуть-чуть в рацион углеводы, это может затянуться, но результат того стоит.

Если вы хотите похудеть, то просто не ищите оправданий, сделайте это, и самое главное, помните: если вес стоит на месте, не стоит расстраиваться и срываться, просто продолжайте упорно трудиться — и вы достигнете своих целей. Всем удачи!

История 15

Меня зовут Алена. Мне 29 лет, в марте отпраздную тридцатилетие.

Вот моя история похудения.





Я никогда не была стройной и худой девочкой. В семье все меня называли пампушкой. В детстве меня это совсем не смущало, а вот в подростковом возрасте все чаще смотрела на себя в зеркало с отвращением. Похудеть и удержать результат не получалось. Годы шли, и к 24 годам мой вес составил 75 кг при росте 162 см (как вспомню, так вздрогну). Красивые вещи по размеру подходили все реже, постепенно перешла в размер 50−52.

Я всегда мечтала о стройном теле, делала кучу попыток похудеть, диеты, ходила на пилатес, йогу, фитнес, купила тренажер домой. Все тщетно… Результат: минус 1−2 кг — и тут же все обратно. В 2012 г. я забеременела, вес при постановке на учет — 78 кг. Все девять месяцев в голове я вынашивала стратегию похудения! Мечтала о том, какой красивой и стройной я стану. В апреле 2013 г. у меня родилась замечательная дочь. И тут настал момент истины.

Вес после родов 88 кг, рост 162 см. Я — тетушка бегемотиха! Выгляжу ужасно, в мои-то 26 лет, неповоротлива, одышка, вещи не налезают, муж все реже смотрит с интересом…

Я взяла себя в руки и составила план питания (кормила грудью, голодать нельзя, рацион должен быть полноценный). Решила: раз диеты из интернета не помогают, составлю свою. Что я разрешала себе: чай без сахара, творог, 1 банан в день, вареное мясо (любое нежирное) или рыба, яйца, немного хлеба, огурец, помидор, капуста (любая), крупы по минимуму (предпочитала гречку). Всё! Больше ни грамма сладкого, алкоголя, газировок, мучного, жареного, колбасного, соленого!

Я ненавидела себя за свои размеры и вес! Я не могла смотреть на себя в зеркало… Я была не просто тетушка бегемотиха, я стала слониха! Толстая слониха, заплывшая складками и целлюлитом! И каждый раз, когда мне хотелось есть, я повторяла себе, что я так больше не хочу… Я хочу стать красивой! Желанной! Я хочу красивое платье! Открытый купальник!

Было сложно, но результат не заставил себя долго ждать. Я просто начала таять! Знакомые, соседи, встречающие меня на улице, говорили, что я с каждым днем худею. Это был огромный стимул! Я не останавливалась, и есть хотелось все меньше, потом я совершенно безразлично смотрела и на сладости, и на мучное, и на жареное…

Главное, как я стала выглядеть. Через три месяца мой вес стал 65 кг, размер одежды 46. Еще через месяц 60, потом 58. Я подключила спорт, т.к. тело было все еще желеобразным холодцом. Фитнес или бассейн (аквааэробика) три раза в неделю и ежедневная зарядка — 15 минут в день от Синди Кроуфорд.

Итог: мне 29 лет, вес 56 кг, рост 162 см. Я счастливая женщина! Ношу 42−44 размер одежды. Я красавица! Я люблю себя! Окружающие, знакомые, друзья, родные мне люди удивляются и радуются. А я горжусь собой!

Смогла я, сможешь и ты! Сейчас я позволяю себе кушать все, но в разумных пределах. Обязательно занимаюсь спортом, не ленюсь. Зарядка, бассейн, баня.

Я не верю, которые говорят «у нас нет времени на себя, нет сил после работы» и все такое… Это неправда! Я обычная женщина, у меня средняя зарплата, муж и ребенок. Я хожу на работу, убираю и готовлю, забочусь о близких. Считаю, что 15 минут в день для зарядки всегда можно найти. Утром перед работой, вечером после, в компании с детьми и мужем, подругами.

Займитесь собой! Поверьте, победа сладка! Невероятно приятно покупать вещи 42−44 размера, слышать, что вы выглядите не на 30, а на 18 лет, комплименты мужчин и женщин. Дорогие девочки, девушки, женщины! Желаю вам стройных ножек и подтянутых животиков! Легких вам побед!

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