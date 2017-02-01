МИНСК, 2 фев — Sputnik. Освящение свечей и воды проходит сегодня во всех католических храмах Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в Римско-католической церкви в Беларуси.



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"В праздник Сретения Господня во всех храмах Беларуси проходят праздничные богослужения. В начале богослужения происходят процессии со свечами", — рассказали Sputnik священнослужители.

По их словам, освященные в этот день свечи называют "сретенские" и "громничные", их зажигают во время грозы, чтобы опека Богоматери спасла от опасности стихии. "Зажженную громничную свечу также дают в руки умирающему, чтобы Пресвятая Дева Мария привела его душу в небо", — сказали собеседники агентства.