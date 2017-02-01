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Анатолий Черный: стройотрасль должна дать сотрудникам возможность зарабатывать по 500 долларов

02.02.2017 09:25 — Разное | Tut.by  
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Предприятия строительной отрасли должны дать сотрудникам возможность заработать $ 500. Такую задачу поставил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный на итоговой коллегии ведомства, передает БЕЛТА.

«Поставлена задача перед всей страной добиться зарплаты в $ 500 в эквиваленте. Задача непростая. Потому что нельзя просто механически повысить заработную плату — нужно увеличить производительность труда. Дать возможность заработать — вот наша задача. А это мы можем и на внутреннем, и на внешнем рынках», — отметил Анатолий Черный.

Он подчеркнул, что в настоящее время Министерство архитектуры и строительства проводит защиту бизнес-планов каждого из предприятий. Для эффективной работы необходимы структурные преобразований, серьезная технологическая модернизация. Анатолий Черный констатировал, что отрасль в 2017 году должна выйти на рентабельность продаж в 5,5%, экспорт товаров должен увеличиться на 2,6%, экспорт услуг — на 5%.

«Не вижу причин не выполнить задания. Потому что на сегодня достаточно заключенных контрактов и предварительных наработок, которые мы активно рассматриваем», — подытожил он.

 
 
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Просто повысить зарплаты нельзя - нужно увеличивать производительность.

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