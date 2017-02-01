Если вы смотрели американский фильм "День сурка" с Биллом Мюрреем в главной роли, то наверняка знаете, что означает выражение "день сурка" в переносном смысле. Да и про сам традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля, тоже слышали и легко пройдете тест Sputnik.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: День сурка и что вы о нем знаете 2 февраля в США и Канаде отмечается День Сурка. Вы что-нибудь слышали об этом празднике? А фильм смотрели?