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Тест: День сурка и что вы о нем знаете

02.02.2017 10:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Если вы смотрели американский фильм "День сурка" с Биллом Мюрреем в главной роли, то наверняка знаете, что означает выражение "день сурка" в переносном смысле. Да и про сам традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля, тоже слышали и легко пройдете тест Sputnik.

 
 
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2 февраля в США и Канаде отмечается День Сурка. Вы что-нибудь слышали об этом празднике? А фильм смотрели?

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