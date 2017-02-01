В Могилеве 18 февраля пройдет большой благотворительный турнир в поддержку строительства Центра пляжных видов спорта. Возвести спорткомплекс намерены на берегу Святого озера.



Фото с сайта 101idea.by

Собирать деньги на спортивное сооружение группа энтузиастов начала еще в прошлом году . Они решили, что возможность круглый год побегать по песку, играя в футбол, волейбол, теннис, найдет отклик у горожан. Ребята разработали проект — на примере подобных сооружений в Санкт-Петербурге и Риге — и обратились с ним в горисполком. Власти дали добро и выделили участок.

Сбор денег идет не так быстро, как планировали организаторы. Общая стоимость проекта — 199,26 тысяч рублей. Сейчас собрано 5273 рубля. Если проект поддержат минимум 1500 людей — каждый перечислит хотя бы по 3 рубля — построить Центр пляжных видов спорта в Могилеве поможет одна из белорусских спортивных федераций.



Фото с сайта 101idea.by

Благотворительный турнир — один из способов привлечь внимание к проекту. Вход на соревнования в спорткомплексе «Олимпиец» будет бесплатным, но там расскажут, где и как можно поддержать идею.

В программе соревнований — два мини-турнира из 4-х команд по мини-футболу и волейболу, выступление чирлидеров, музыкальная программа.

На благотворительные состязания пригласят команды профессионалов и любителей, в том числе звезд белорусского спорта, олимпийских чемпионов, призеров первых европейских игр.

Начало в 15.00.