|
В Могилеве проведут благотворительный волейбольный турнир в поддержку строительства спортцентра
В Могилеве 18 февраля пройдет большой благотворительный турнир в поддержку строительства Центра пляжных видов спорта. Возвести спорткомплекс намерены на берегу Святого озера.
Собирать деньги на спортивное сооружение группа энтузиастов
Благотворительный турнир — один из способов привлечь внимание к проекту. Вход на соревнования в спорткомплексе «Олимпиец» будет бесплатным, но там расскажут, где и как можно поддержать идею.
В программе соревнований — два мини-турнира из 4-х команд по мини-футболу и волейболу, выступление чирлидеров, музыкальная программа.
На благотворительные состязания пригласят команды профессионалов и любителей, в том числе звезд белорусского спорта, олимпийских чемпионов, призеров первых европейских игр.
Начало в 15.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энтузиасты собирают деньги на крытый теплый манеж для пляжных видов спорта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии