Смертельный наезд произошел 1 февраля, около 19.55, на улице Суворова в Полоцке. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 35-летний водитель SEAT Cordoba ехал по улице Суворова и в районе дома № 59 при встречном разъезде совершил наезд на лежащего на проезжей части 60-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.