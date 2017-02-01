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В Полоцке SEAT переехал лежащего на дороге мужчину. Он погиб

02.02.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 1 февраля, около 19.55, на улице Суворова в Полоцке. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 35-летний водитель SEAT Cordoba ехал по улице Суворова и в районе дома № 59 при встречном разъезде совершил наезд на лежащего на проезжей части 60-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Наезд произошел 1 февраля, около 19.55, на улице Суворова.

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