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В Полоцке SEAT переехал лежащего на дороге мужчину. Он погиб
Смертельный наезд произошел 1 февраля, около 19.55, на улице Суворова в Полоцке. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 35-летний водитель SEAT Cordoba ехал по улице Суворова и в районе дома № 59 при встречном разъезде совершил наезд на лежащего на проезжей части 60-летнего мужчину.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
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Наезд произошел 1 февраля, около 19.55, на улице Суворова.
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